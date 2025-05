Saúde de Alagoas vive nova fase com investimentos, expansão hospitalar e programas de referência nacional e internacional

Durante entrevista concedida nesta sexta-feira, 16 de maio, ao professor Raul Rodrigues, apresentador do programa Penedo Real, transmitido pela Rádio Penedo FM (97,3 Mhz e youtube.com/@penedofmplay), o secretário Executivo de Saúde de Alagoas, Guilherme Lopes, destacou os principais avanços da saúde pública no estado, os programas em andamento e respondeu a questionamentos da população, reforçando o compromisso da gestão com a qualidade dos serviços prestados.

Com mais de dois anos à frente do cargo, Guilherme iniciou a conversa fazendo um balanço positivo do trabalho realizado pela Secretaria de Estado da Saúde (SESAU), enfatizando que a pasta tem salvado vidas em todo o território alagoano graças a ações rápidas e a programas eficazes, implantados desde a gestão do atual secretário estadual Gustavo Pontes.

Entre os destaques, o secretário enfatizou o programa “Bate Coração”, voltado à redução do tempo de resposta e à melhoria do tratamento do Infarto Agudo do Miocárdio (IAM). “Esse é um dos trabalhos que mais nos orgulha. O Bate Coração tem sido referência nacional. Representantes de estados como Sergipe, Rio Grande do Norte, Maranhão e Acre, além de países como Uruguai, África do Sul e Japão, já vieram conhecer de perto esse projeto, que tem apresentado resultados significativos e salvado centenas de vidas”, afirmou Guilherme.

Somente em 2024, o programa salvou a vida de 438 alagoanos que precisaram de atendimento de urgência. A tecnologia também tem sido uma aliada fundamental. O Hospital do Coração Alagoano Prof. Adib Jatene (HCAAJ) é peça central na execução do programa, especialmente por meio da telemedicina. “O programa nasceu da necessidade de integrar a rede assistencial em relação ao infarto com supra. Com isso, conseguimos conectar o serviço de emergência do estado – como hospitais regionais e UPAs – aos hospitais com hemodinâmica, como o HCAAJ e o Hospital Geral do Estado (HGE), utilizando uma plataforma mobile que conta com cardiologistas de plantão para acelerar o tratamento de forma segura e eficiente”, explicou.

Guilherme Lopes também destacou a ampliação da rede hospitalar estadual. Atualmente, Alagoas conta com o Hospital de Emergência do Agreste (HEA), em Arapiraca; o Hospital Geral do Estado (HGE), em Maceió; o Hospital Regional da Mata (HRM), em União dos Palmares; o Hospital Regional do Norte (HRN), em Porto Calvo; o Hospital Regional do Alto Sertão (HRAS), em Delmiro Gouveia; além do Hospital da Mulher (HM), Hospital Metropolitano de Alagoas (HMA), Hospital da Criança Alagoana (HCA) e o próprio Hospital do Coração Alagoano, todos localizados na capital. O Hospital Metropolitano do Agreste, em Arapiraca, está com obras avançadas. Já Palmeira dos Índios, Coruripe e Marechal Deodoro recebem novas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), assim como duas novas clínicas que serão inauguradas na capital.

Além da estrutura física, programas estratégicos vêm sendo desenvolvidos. Entre eles, o Alagoas Transplanta, que amplia o acesso a transplantes; o Plano Estadual de Oncologia, voltado à prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer; o Respirar, que melhora o atendimento a doenças respiratórias com foco na traqueostomia infantil; o Salva Mais, que amplia leitos e melhora o atendimento hospitalar; e o fortalecimento da Atenção Primária à Saúde (APS) com o Programa Mais Saúde. Outras ações incluem a saúde do trabalhador, educação permanente, vigilância sanitária, SAMU, Hemorrede e ações específicas para populações vulneráveis.

Guilherme também ressaltou o investimento em pesquisa, destacando o programa lançado pela SESAU com R$ 6 milhões destinados ao desenvolvimento tecnológico, epidemiologia e vigilância de doenças. Ele lembrou ainda a importância do fortalecimento de parcerias com municípios, como o exemplo de Arapiraca, e da integração da rede de saúde através do programa “Saúde em Rede”, que conecta hospitais, UPAs e atenção primária.

Durante a entrevista, o secretário foi questionado por um ouvinte sobre a ausência de ambulâncias do SAMU em Penedo em algumas situações. Ele explicou que já tratou do tema com o secretário Gustavo Pontes e conseguiu garantir a inclusão do município na renovação da frota. “Penedo vai receber novas viaturas para suprir essa carência e garantir que a população ribeirinha não fique desassistida. E não é só isso: também já conversei com a secretária municipal de Saúde, Waninna Mendonça, que me garantiu que, em breve, o município contará com duas novas ambulâncias, inclusive para transporte de regulação. O ouvinte está certo em cobrar e estamos correndo para resolver essas questões o quanto antes”, afirmou.

Quanto à suposta falta de médicos na Santa Casa de Misericórdia de Penedo, Guilherme esclareceu que a informação não procede. Segundo ele, após contato com a direção da unidade, foi informado que todos os leitos estavam ocupados devido ao aumento do número de partos realizados nos últimos dias, o que levou à orientação de que uma paciente fosse redirecionada a outra unidade.

Encerrando a entrevista, Guilherme Lopes reforçou a importância do trabalho conjunto entre gestão estadual e municipal, e da atuação técnica e estratégica do governador Paulo Dantas e do secretário Gustavo Pontes. “A saúde está vivendo uma revolução, e não querer enxergar isso descredibiliza qualquer meio de comunicação. Estamos avançando em todas as frentes para garantir que o povo alagoano tenha acesso a uma saúde pública de qualidade, digna e eficiente”, concluiu.

