Seduc abre vagas de trabalho em escolas indígenas com salário de até R$ 5,7 mil

A Secretaria de Educação de Alagoas vai abrir um processo seletivo para contratação temporária de profissionais que tenham interesse em trabalhar em escolas indígenas. As inscrições podem ser feitas pela internet de 20 a 26 de agosto.

A carga horária varia entre 25 e 40 horas semanais, com remuneração que chega até R$ 5.767,16. O edital do PSS já foi lançando, assim como o cronograma do processo seletivo.

Veja a remuneração por cargo:

professores – R$ 5.767,16 (40h); R$ 4.325,37 (30h); R$ 2.883,58 (20h); R$ 3.604,47 (25h)

profissionais de apoio escolar – R$ 1.941,57 (25h)

agentes educacionais I – R$ 1.730,15 (30h)

De acordo com a Seduc, os professores devem cumprir, no máximo, dois terços da carga horária em sala de aula e um terço em atividades extraclasse. As vagas são para quatro escolas indígenas de Alagoas, todas inauguradas esse ano.

A validade do PSS é de até dois anos, a partir da publicação do resultado final no Diário Oficial do Estado de Alagoas (DOE). As inscrições devem ser feitas pela internet.

✅Confira o cronograma do PSS

20 a 26/08 – Inscrições online

27/08 a 02/09 – Homologação de documentos

04/09 – Resultado da homologação

05 a 08/09 – Recursos contra homologação

12/09 – Resultado final e homologação

Fonte: G1/AL