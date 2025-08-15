Seduc abre vagas de trabalho em escolas indígenas com salário de até R$ 5,7 mil

15 de agosto de 2025
Secom Alagoas

A Secretaria de Educação de Alagoas vai abrir um processo seletivo para contratação temporária de profissionais que tenham interesse em trabalhar em escolas indígenas. As inscrições podem ser feitas pela internet de 20 a 26 de agosto.

 

A carga horária varia entre 25 e 40 horas semanais, com remuneração que chega até R$ 5.767,16. O edital do PSS já foi lançando, assim como o cronograma do processo seletivo.

 

Veja a remuneração por cargo:

 

professores – R$ 5.767,16 (40h); R$ 4.325,37 (30h); R$ 2.883,58 (20h); R$ 3.604,47 (25h)
profissionais de apoio escolar – R$ 1.941,57 (25h)
agentes educacionais I – R$ 1.730,15 (30h)

 

De acordo com a Seduc, os professores devem cumprir, no máximo, dois terços da carga horária em sala de aula e um terço em atividades extraclasse. As vagas são para quatro escolas indígenas de Alagoas, todas inauguradas esse ano.

 

A validade do PSS é de até dois anos, a partir da publicação do resultado final no Diário Oficial do Estado de Alagoas (DOE). As inscrições devem ser feitas pela internet.

 

✅Confira o cronograma do PSS

 

20 a 26/08 – Inscrições online
27/08 a 02/09 – Homologação de documentos
04/09 – Resultado da homologação
05 a 08/09 – Recursos contra homologação
12/09 – Resultado final e homologação

 

 

 

Fonte: G1/AL

 

15 de agosto de 2025
