Polícia Militar apreende duas armas de fogo, drogas e munições em Arapiraca

O 3º Batalhão de Polícia Militar apreendeu nesse sábado (16), em Arapiraca, duas armas de fogo, munições e drogas, durante ação das equipes do Canil em conjunto com a Rocam ((Rondas Ostensivas Com Apoio de Motocicletas).

Na primeira ação, ocorrida por volta do meio dia, na Rua Cícero Antônio da Silva, no bairro Canafístula, foram apreendidos uma espingarda artesanal, além de 100 pinos de cocaína; 100 bombinhas de maconha; duas garrafas de clorofórmio; uma balança de precisão e materiais para cortar e embalar entorpecentes.

O flagrante foi feito depois que a PM tomou conhecimento de que indivíduos estariam fracionando drogas e escondendo o material em uma área de mata, no final de uma localidade conhecida como Rua do Amor.

Na chegada, um suspeito notou a presença da polícia e foragiu pela vegetação. As equipes realizaram buscas na região, com o emprego de farejadores. Foi encontrado um balde contendo parte dos itens ilícitos. A arma foi localizada em outro ponto da mata.

Perto das 18h30, um indivíduo do sexo masculino, de 28 anos, foi detido com um revólver calibre 32 contendo uma munição. O flagrante aconteceu no bairro Olho d’Água dos Cazuzinhos. Um homem levantou-se repentinamente e tentou correr para o interior de sua residência no momento em que os militares passavam em patrulhamento.

Diante da atitude suspeita, ele foi abordado. A arma estava em sua cintura. Autor e materiais, assim como os itens da ocorrência anterior, foram encaminhadas à Central de Polícia Civil para a lavratura dos respectivos procedimentos.

Fonte: Gazetaweb com informações da assessoria