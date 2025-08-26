“É uma vergonha Penedo não ter um Matadouro”, diz vereador Cidoca

26 de agosto de 2025
0 45

Em sessão ordinária realizada na Câmara Municipal de Penedo, no último dia 21 de agosto de 2025, o vereador Alcides de Andrade Neto usou a tribuna para dizer, entre outras situações,  que é uma vergonha Penedo não ter uma matadouro público.

 

Segundo o edil penedense, essa situação tem que ser revista porque o homem de bem de Penedo que sustenta sua família está com medo de fazer a matança devido a fiscalização, mas em contra partida não tem um local adequado para realizar tal atividade.

 

“Isso tem que ser revisto o mais breve possível”, disse Cidoca.

 

 

 

por Redação

 

