“É uma vergonha Penedo não ter um Matadouro”, diz vereador Cidoca

Em sessão ordinária realizada na Câmara Municipal de Penedo, no último dia 21 de agosto de 2025, o vereador Alcides de Andrade Neto usou a tribuna para dizer, entre outras situações, que é uma vergonha Penedo não ter uma matadouro público.

Segundo o edil penedense, essa situação tem que ser revista porque o homem de bem de Penedo que sustenta sua família está com medo de fazer a matança devido a fiscalização, mas em contra partida não tem um local adequado para realizar tal atividade.

“Isso tem que ser revisto o mais breve possível”, disse Cidoca.

por Redação