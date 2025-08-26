Vereador Valdir Idalino faz várias reinvindicações em prol da população penedense

Em sessão ordinária realizada no último dia 21 de agosto de 2025, na Câmara Municipal de Penedo, o vereador Valdir Idalino fez várias reinvindicações em prol da população penedense, um delas foi uma atenção maior por parte da gestão municipal para os marchantes que comercializam carne em Penedo. Segundo o vereador, a falta de uma Matadouro traz muitos prejuízos ao homem de bem que quer sustentar sua família.

Outro ponto destacado pelo vereador Valdir Idalino foi a feira livre de Penedo, onda na visão do edil está muito desorganizado.

“Tivemos uma conversa com o prefeito de Penedo Ronaldo Lopes e o mesmo se prontificou em requalificar a feira livre de Penedo onde irá padronizar todas barracas dando assim mais dignidade aos comerciantes”, disse o vereador.

por Redação