Operação tapa-buracos regulariza trechos de maior fluxo de veículos em Penedo

Durante toda a semana, a Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SEMSP) vem realizando uma grande operação tapa-buracos, alcançando diversas avenidas e bairros de Penedo.

Neste trabalho acompanhado de perto pelo engenheiro Ivo Costa, gestor da pasta, as frentes estão atuando na recomposição de calçamento e tapando buracos com asfalto frio, material adquirido pelo município.

Devido a ação do tempo, ao período chuvoso e ao fluxo intenso de veículos, alguns locais precisam passar por reparos. As frentes da Secretaria de Serviços Públicos atuaram:

– Rodovia Eng. Joaquim Gonçalves (Trecho entre o trevo do Bom Jesus e o Ifal);

– Rodovia Mário Freire Leah (Trecho entre trevo do Bom Jesus e a Colina do Oiteiro);

– Avenida Wanderley;

– Avenida Largo de Fátima;

– Avenida Getúlio Vargas;

– Avenida Guarani (Trevo da Toca do Índio até o Velho Chico I);

Nesta operação, na recomposição de trechos danificados em asfalto, a Secretaria Municipal de Serviços Públicos utilizou o asfalto frio, material ensacado vendido por empresas especializadas e usados em reparos de pequeno porte. A sua utilização é mais rápida e eficaz nas ações. Os reparos com este material também vão alcançar o Conjunto Vale do São Francisco.

Além da recuperação de vias asfaltadas, a Secretaria de Serviços faz a manutenção de ruas calçadas com paralelepípedos, com diversas intervenções no Centro Histórico e em bairros da parte alta da cidade.

por Roberto Miranda – jornalista Secom PMP