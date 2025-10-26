No Rei Pelé, CRB vira sobre o Atlético-GO e segue com sonho vivo do acesso: 2 a 1

O CRB precisava vencer o Atlético-GO para manter vivo o sonho do acesso e conseguiu. O Galo venceu, de virada, por 2 a 1, no confronto da tarde deste domingo (26), no Estádio Rei Pelé, pela 34ª rodada da Série B do Brasileiro.

Os gols foram assinalados por Lelê (Atlético-GO), no finalzinho do 1º tempo; e por Giovanni e Douglas Baggio (CRB), este de pênalti, ambos na segunda etapa. O Galo ainta tinha feito um gol com Barceló, mas foi anulado por impedimento, na etapa final. Com a vitória, o Galo é o 7º colocado, com 51 pontos somados; e o Dragão é o 11º lugar, com 48 pontos.

As duas equipes voltam a campo na próxima sexta-feira (31), a partir das 19 horas, pela 35ª rodada da Segundona. O Galo visitará o Coritiba, no Estádio Couto Pereira; e o Dragão vai receber o Paysandu, no Antônio Accioly.

Fonte: Gazetaweb