No Rei Pelé, CRB vira sobre o Atlético-GO e segue com sonho vivo do acesso: 2 a 1

26 de outubro de 2025
0 24
Ailton Cruz

O CRB precisava vencer o Atlético-GO para manter vivo o sonho do acesso e conseguiu. O Galo venceu, de virada, por 2 a 1, no confronto da tarde deste domingo (26), no Estádio Rei Pelé, pela 34ª rodada da Série B do Brasileiro.

 

Os gols foram assinalados por Lelê (Atlético-GO), no finalzinho do 1º tempo; e por Giovanni e Douglas Baggio (CRB), este de pênalti, ambos na segunda etapa. O Galo ainta tinha feito um gol com Barceló, mas foi anulado por impedimento, na etapa final. Com a vitória, o Galo é o 7º colocado, com 51 pontos somados; e o Dragão é o 11º lugar, com 48 pontos.

 

As duas equipes voltam a campo na próxima sexta-feira (31), a partir das 19 horas, pela 35ª rodada da Segundona. O Galo visitará o Coritiba, no Estádio Couto Pereira; e o Dragão vai receber o Paysandu, no Antônio Accioly.

 

 

 

Fonte: Gazetaweb

26 de outubro de 2025
0 24

Artigos relacionados

IML identifica corpo de piloto australiano morto em queda de avião em Alagoas

25 de outubro de 2025

Auto Peças Araújo está com uma super promoção para as mulheres neste mês do Outubro Rosa

24 de outubro de 2025

Prefeito Ronaldo Lopes sanciona lei que autoriza instalação de bloqueadores de ar em hidrômetros da Águas do Sertão em Penedo

24 de outubro de 2025

Prefeito Ronaldo Lopes anuncia ampliação do Programa Educação em Tempo Integral

23 de outubro de 2025

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Botão Voltar ao topo