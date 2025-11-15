Colisão entre carro e árvore deixa quatro feridos na BR-104, em Murici

15 de novembro de 2025
Uma colisão entre um carro e uma árvore deixou quatro pessoas feridas na manhã deste sábado (15), na BR-104, entre os quilômetros 45 e 47, no município de Murici, Alagoas.

 

De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas (CBM/AL), acionados para a ocorrência, uma das vítimas ficou presa às ferragens e precisou ser retirada pela equipe de salvamento.

 

Além disso, outras duas estavam dentro do veículo, mas não ficaram presas. No total, quatro pessoas ficaram feridas: uma delas foi socorrida por terceiros antes da chegada das equipes, duas foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e outra foi levada por uma aeronave de resgate.

 

Para a ocorrência foram acionadas duas viaturas do CBM e 13 militares foram mobilizados para o atendimento. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também esteve no local para controlar o tráfego e auxiliar na ocorrência.

 

As circunstâncias do acidente não foram informadas.

 

 

 

