Alagoas lidera ritmo de crescimento do IDH no Nordeste e atinge patamar de ‘Alto Desenvolvimento Humano’

Alagoas se consolidou como o estado do Nordeste com a maior velocidade de crescimento no Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) na última década. É o que aponta um levantamento detalhado com base nos dados do Atlas do Desenvolvimento Humano e do recém-divulgado Radar IDHM, plataformas desenvolvidas pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), em parceria com a Fundação João Pinheiro (FJP) e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

De acordo com o Radar IDHM, em 2024, Alagoas alcançou a marca nominal de 0,746 pontos, o que insere oficialmente o estado no patamar de Alto Desenvolvimento Humano (classificação atribuída a índices entre 0,700 e 0,799). Até 2021, com 0,691 pontos, Alagoas figurava na faixa de médio desenvolvimento.

Quando analisada a série histórica iniciada em 2012, ano em que o estado registrava 0,657, Alagoas atingiu o maior avanço do país entre todas as 27 unidades da Federação.

Para o PNUD, a evolução prova que as políticas de assistência e a educação de base funcionaram de maneira eficaz para retirar o estado da linha da vulnerabilidade social.

Educação e o impacto do Cartão Escola 10

O principal motor da ascensão alagoana foi o pilar da Educação, que atingiu o índice de 0,729, registrando um crescimento de 5,4% em relação a 2021. O relatório internacional destaca melhorias expressivas no fluxo escolar, o aumento da escolaridade média da população e uma importante redução nas desigualdades educacionais, notadamente entre a população negra.

A secretária de Estado da Educação, Roseane Vasconcelos, atribui o resultado ao impacto direto das políticas estruturantes implementadas no território. “Esses resultados são consequência direta de políticas públicas implementadas ao longo dos últimos anos, entre elas o Cartão Escola 10, reconhecido nacionalmente como instrumento de combate à evasão escolar no Ensino Médio”, afirmou.

Lançado no final de 2021, o Cartão Escola 10 se tornou o maior programa de combate à evasão escolar do Brasil, servindo inclusive de modelo para a criação do programa federal Pé-de-Meia. Desde a sua criação até 2025, a iniciativa estadual injetou R$ 460 milhões na economia e na educação, beneficiando mais de 150 mil estudantes com bolsas de permanência, retorno e conclusão de ciclos.

O governador Paulo Dantas ressaltou o papel socioeconômico da iniciativa no desenvolvimento global da população. “Além de ajudar a combater a extrema pobreza em Alagoas, o Escola 10 desempenha a função de manter o aluno em sala de aula, tornando-o participativo nas atividades escolares”, destacou o chefe do Executivo.

Longevidade em nível ‘Muito Alto’

Além do avanço educacional, Alagoas também se destacou no indicador de Longevidade (saúde), que atingiu a marca de 0,823 pontos, patamar considerado de “Muito Alto Desenvolvimento Humano”. O índice reflete o aumento constante na expectativa de vida ao nascer dos cidadãos alagoanos, impulsionado pela expansão e descentralização da rede de saúde pública regionalizada e programas de atenção à primeira infância.

O cruzamento dos dados de longo prazo com o panorama atual demonstra que, embora o estado permaneça focado em superar desafios estruturais, o ritmo de transformação social de Alagoas se destaca como o mais acelerado e consistente do mapa regional.

Fonte: Agência Alagoas