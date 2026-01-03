Polícia prende homem, apreende arsenal e resgata animais silvestre no Agreste de AL

O Batalhão de Polícia Ambiental (BPA) prendeu um homem, apreendeu um arsenal de caça, além de seis aves silvestres na manhã deste sábado (3), no municípo de Belém, Agreste de Alagoas. A ação policial aconteceu no povoado Cabeça Dantas, após os militares observarem indícios de uma criação ilegal de animais silvestres.

Durante um patrulhamento, os policiais encontraram duas gaiolas expostas no alpendre de uma casa e, ao abordar o morador da casa, constataram a presença de um pássaro da espécie tico-tico e um sibite. O morador da residência recebeu os militares e admitiu não possuir as licenças ambientais necessárias para a criação dos animais.

Ao entrar na casa, os militares encontraram outras quatro aves de espécies diversas. Questionado sobre a posse de outros materiais ilícitos, o homem colaborou com a equipe e disse guardar três armas de fogo em casa. Foram entregues voluntariamente três espingardas, nos calibres 28, 40 e .22, além de um estojo contendo munições intactas e deflagradas.

O suspeito foi encaminhado ao Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) de Palmeira dos Índios, onde foram realizados os procedimentos cabíveis pelos crimes de posse irregular de arma de fogo e crime ambiental. As aves apreendidas na operação foram transportadas para Maceió e entregues ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS/IBAMA) para receberem cuidados veterinários antes de serem reintegradas ao habitat natural.

Fonte: Gazetaweb com informações da assessoria