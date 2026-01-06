Confira o esquema de trânsito para a procissão do Bom Jesus dos Navegantes de Penedo no domingo, 11

A Prefeitura de Penedo, através da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT), reforça a organização e o planejamento urbano durante a tradicional Festa do Bom Jesus dos Navegantes, evento que celebra 142 anos de fé, devoção e história em 2026.

 

As programações religiosas e culturais tiveram início no dia 04 de janeiro, movimentando a cidade e reafirmando uma das maiores manifestações do Baixo São Francisco.

O momento mais aguardado da festa acontece no próximo domingo, 11, com a tradicional procissão terrestre e fluvial do Bom Jesus dos Navegantes, considerada o ponto alto das celebrações.

Diante da grande participação popular, a gestão municipal, por meio da SMTT, elaborou um esquema especial de trânsito para garantir segurança, fluidez e organização durante todo o percurso.

 

O mapa oficial detalha as alterações temporárias na circulação de veículos, os trechos com desvios, áreas de restrição e os acessos ao Cais do Porto, local de concentração para a procissão fluvial no Rio São Francisco. O objetivo é orientar motoristas, moradores e visitantes, reduzindo impactos no tráfego e assegurando o deslocamento dos fiéis com tranquilidade.

Durante o domingo, agentes de trânsito estarão posicionados em pontos estratégicos, atuando na orientação de condutores e pedestres, além de acompanhar o cumprimento das mudanças temporárias no tráfego urbano.

A Prefeitura reforça a importância da colaboração da população, recomendando atenção à sinalização, uso de rotas alternativas e planejamento prévio dos deslocamentos.

Mais informações sobre a programação completa da Festa do Bom Jesus dos Navegantes, horários e orientações gerais podem ser conferidas no site https://pene.do/bomjesus.

Com organização, responsabilidade e respeito à tradição, Penedo se prepara para viver mais um grande momento de fé, marcado pelo cuidado da administração municipal com a segurança e o bem-estar de todos.

 

 

 

 

