Penedense vence o Cruzeiro de Arapiraca na estreia do Alagoano 2026
Na tarde deste sábado, 10, jogando no estádio Dr. Alfredo Leahy, o Sport Club Penedense estreou com vitória no Campeonato Alagoano da 1ª divisão de 2026. O time ribeirinho venceu o Cruzeiro de Arapiraca pelo placar de 1 a 0.
O gol do Penedense foi marcado pelo meio campista Darlysson, aos 39 minutos da etapa complementar.
O Penedense jogou e venceu, com: Alexandre. Edy, (Negueba), Marcelo, Henrique e Vitor (Jonhson). Dinda (Darlisson), Felipe, Edinho e Didira. Badio (Everson) e Riquelme (Ciel). Técnico: Alyson Dantas.
Na próxima rodada, o alvirrubro vai até a capital alagoana enfrentar o CSA no estádio Rei Pelé às 20h00.
por Redação