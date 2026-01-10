Penedense vence o Cruzeiro de Arapiraca na estreia do Alagoano 2026

10 de janeiro de 2026
Walberth Lima

Na tarde deste sábado, 10, jogando no estádio Dr. Alfredo Leahy, o Sport Club Penedense estreou com vitória no Campeonato Alagoano da 1ª divisão de 2026. O time ribeirinho venceu o Cruzeiro de Arapiraca pelo placar de 1 a 0.

 

O gol do Penedense foi marcado pelo meio campista Darlysson, aos 39 minutos da etapa complementar.

 

O Penedense jogou e venceu, com: Alexandre. Edy, (Negueba), Marcelo, Henrique e Vitor (Jonhson). Dinda (Darlisson), Felipe, Edinho e Didira. Badio (Everson) e Riquelme (Ciel). Técnico: Alyson Dantas.

 

Na próxima rodada, o alvirrubro vai até a capital alagoana enfrentar o CSA no estádio Rei Pelé às 20h00.

 

 

por Redação

 

