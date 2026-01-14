Prefeitura de Penedo viabiliza atendimento domiciliar do Instituto de Identificação para pessoas acamadas ou com dificuldade de locomoção atualizarem RG

O trabalho conjunto da Prefeitura de Penedo e do Governo de Alagoas promove cidadania para pessoas acamadas ou com dificuldade de locomoção que estão precisando atualizar documentos pessoais.

Por meio de atendimento domiciliar feito por servidor do Instituto de Identificação, ação articulada em Penedo através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SEMASDH), sete pessoas foram atendidas nesta terça-feira, 13.

Entre as beneficiadas está a senhora Diomar, moradora do bairro Santo Antônio que precisa ter a Carteira de Identificação Nacional (CIN), o novo RG da população brasileira, documento exigido pelo INSS para manutenção de benefícios sociais.

“É uma felicidade muito grande ter conseguido, através do CRAS Santo Antônio, o Instituto vir até a minha casa para tirar a identidade da minha mãe. Como ela é acamada, não pode se locomover, era preciso que viesse até aqui pra fazer a nova documentação dela”, explica Claudete, filha da idosa.

Como essa solicitação não pode ser feita por meio da Central Já, familiares ou responsável pela pessoa com necessidade de emitir a CIN deve se dirigir até a sede da Secretaria Municipal de Assistência Social ou CRAS para solicitar.

“Basta informar o endereço e contato de telefone no ato do pedido de atendimento domiciliar, sendo necessária apresentar a antiga carteira de identidade ou a certidão de nascimento ou de casamento original, CPF e comprovante de residência atualizado durante a visita do Instituto de Identificação”, explica a assistente social Themis Vécio.

O atendimento ao público na sede da SEMASDH acontece durante os dias úteis, das 7h30 às 13h30, secretaria localizada em frente à Gruta de Nossa Senhora de Fátima, ao lado da escola estadual Ernani Méro.

Já os Centros de Referência em Assistência Social (CRAS) Santo Antônio e Senhor do Bonfim funcionam em horário comercial.

Por Secom PMP com assessoria SEMASDH