Prefeitura de Penedo leva Programa Assistência Com Você ao Tabuleiro dos Negros
A Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, realizará programa Assistência Com Você no povoado Tabuleiro dos Negros no dia 28 de janeiro.
O evento na comunidade remanescente quilombola acontecerá a partir das 14 horas, na Praça Leôncio Matias. O objetivo é aproximar os serviços públicos e benefícios sociais da comunidade, oferecendo suporte direto às famílias de baixa renda.
Durante a ação que aproxima o poder público do povo, os moradores do Tabuleiro dos Negros e das comunidades próximas terão acesso a uma série de serviços, entre eles:
- Orientações sobre o Bolsa Família e outros programas sociais
- Tenda da Mulher
- Encaminhamento para emissão de 2ª via de Certidão de Nascimento.
- Tarifa social de água e energia elétrica, além de troca de lâmpadas
- Corte de cabelo masculino
- Espaço Kids
- Sorteio de prêmios
A iniciativa reforça o compromisso da gestão com a descentralização do atendimento público, garantindo que os direitos e serviços cheguem a quem mais precisa, independentemente da distância do centro urbano.
Serviço
- Programa Assistência Com Você
- Povoado Tabuleiro dos Negros (Praça Leôncio Matias)
- 28 de Janeiro
- 14h às 18 horas
Por Secom PMP