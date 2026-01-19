Prefeitura de Penedo leva Programa Assistência Com Você ao Tabuleiro dos Negros

A Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, realizará programa Assistência Com Você no povoado Tabuleiro dos Negros no dia 28 de janeiro.

O evento na comunidade remanescente quilombola acontecerá a partir das 14 horas, na Praça Leôncio Matias. O objetivo é aproximar os serviços públicos e benefícios sociais da comunidade, oferecendo suporte direto às famílias de baixa renda.

Durante a ação que aproxima o poder público do povo, os moradores do Tabuleiro dos Negros e das comunidades próximas terão acesso a uma série de serviços, entre eles:

Orientações sobre o Bolsa Família e outros programas sociais

Tenda da Mulher

Encaminhamento para emissão de 2ª via de Certidão de Nascimento.

Tarifa social de água e energia elétrica, além de troca de lâmpadas

Corte de cabelo masculino

Espaço Kids

Sorteio de prêmios

A iniciativa reforça o compromisso da gestão com a descentralização do atendimento público, garantindo que os direitos e serviços cheguem a quem mais precisa, independentemente da distância do centro urbano.

Serviço

Programa Assistência Com Você

Povoado Tabuleiro dos Negros (Praça Leôncio Matias)

28 de Janeiro

14h às 18 horas

