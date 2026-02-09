Fortes chuvas causam prejuízos em Maceió e no interior de Alagoas durante fim de semana

Fortes chuvas causam prejuízos em Maceió e no interior de Alagoas durante fim de semana

O fim de semana foi de muita chuva no estado, o que causou diversos transtornos e prejuízos para os alagoanos. Diversos vídeos registraram danos em estabelecimentos comerciais, em casas, árvores caídas e a força da correnteza das águas das chuvas em ruas da capital e do interior.

De acordo com o coordenador do Centro de Monitoramento da Defesa Civil de Maceió, Hugo Carvalho, o maior registro de precipitação de chuva aconteceu no domingo (8), no bairro da Cruz das Almas.

“A atmosfera instável trouxe os fenômenos de raios e trovões. As pessoas que residem em áreas de risco procure um local seguro. O principal da Defesa Civil é salvaguardar as vidas. Tivemos os registros de duas ocorrências relacionadas a problemas estruturais nas edificações. Nós temos ações de prevenção durante todo o ano, o que facilita o trabalho”, explicou Hugo Carvalho.

O coordenador afirmou também que há previsão de pancadas de chuva até a próxima terça-feira (10).

A previsão da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (SEMARH) prevê o tempo nublado com probabilidade de pancadas de chuvas no Sertão, Zona da Mata, Agreste, Sertão do São Francisco, Baixo São Francisco, Maceió e no Litoral.

Maceió

Em Maceió, uma árvore despencou e quase destrói um carro na Vila Militar, localizada no bairro do Farol. O proprietário do veículo, o Edson, explicou que o susto foi grande e que por pouco, o veículo não foi esmagado pela árvore.

“Eu estava com minha esposa tomando café, a gente se preparou para a chuva, mas não imaginávamos que isso ia acontecer. Até porque era uma árvore muito sólida, muito forte. Quando a gente ouviu o barulho, a árvore caiu. Como a gente faz as feiras aos finais de semana, eu coloco o carro mais próximo da porta. Ainda bem não houve nada demais”, comentou o proprietário.

Na Grota do Rafael, localizada no bairro do Jacintinho, e na Avenida Gustavo Paiva, na Mangabeiras, a força da água também causou diversos estragos.

Fonte: G1/AL