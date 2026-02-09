Polícia Civil investiga morte de bebê em hospital de Capela, no interior de Alagoas

A Polícia Civil de Alagoas informou, nesta segunda-feir (9), que está investigando a morte de um bebê no Hospital Municipal de Capela, no interior de Alagoas. A morte foi considerada suspeita e, por isso, foi necessário uma verificação detalhada da causa da morte.

O g1 tentou localizar a assessoria de comunicação do hospital, mas até a publicação dessa reportagem não conseguiu.

A informação foi foi recebida pela equipe da 9ª Delegacia Regional da Polícia (DRP), por meio da delegada adjunta Ana Carolina Sekeff. O Instituto Médico Legal (IML) também foi acionado e foi até o hospital para realizar o recolhimento do corpo.

De acordo com a policia, o objetivo é realizar exames necessários que irão ajudar a constatar a causa da morte e apontar, ou não, se houve indícios de irregularidades no procedimento médico.

Ainda segundo os policiais, os pais do bebê tamb[em foram apresentados à delegacia, onde prestaram depoimento. Um boletim de ocorrência foi registrado.

Após os primeiros encaminhamentos, o procedimento será remetido à Delegacia de Capela, responsável pela área onde os fatos ocorreram. A Polícia Civil irá aguardar a realização de novos depoimentos de familiares e possíveis testemunhas, bem como o resultado do exame pericial, para então concluir se há a configuração de ilícito penal ou não.

Fonte: G1/AL