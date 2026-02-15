Murici e ASA empatam na Zona da Mata e deixam tudo para o segundo duelo: 0 a 0

quipes disputaram partida com poucos lances de perigo na Zona da Mata

15 de fevereiro de 2026
0 72
Equipes não balançaram as redes na Zona da Mata. Ailton Cruz

O primeiro jogo da semifinal do Campeonato Alagoano teve muita disputa, mas a rede não balançou. Em jogo disputado na tarde deste sábado (14), Murici e ASA empataram em 0 a 0 no Estádio José Gomes da Costa, em Murici.

 

 

A igualdade sem gols deixa a decisão aberta para os 90 minutos restantes. Nova igualdade no marcador leva a disputa aos pênaltis, enquanto o vencedor avança para a final. O segundo e decisivo duelo entre as equipes será disputado no Estádio Coaracy da Mata Fonseca, em Arapiraca, às 17h do domingo (22).

 

 

 

Fonte: Gazetaweb

 

15 de fevereiro de 2026
0 72

Artigos relacionados

Peixe Mero raro e ameaçado de extinção é avistado em Coruripe

18 de fevereiro de 2026

Tabela divulgada: alagoanos têm datas definidas na 2ª fase da Copa do Brasil

18 de fevereiro de 2026

Homem morre após ser atropelado na BR-423, em Delmiro Gouveia

17 de fevereiro de 2026

Criança de 3 anos morre após se afogar em piscina no Litoral Norte de Alagoas

17 de fevereiro de 2026

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Botão Voltar ao topo