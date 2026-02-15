Murici e ASA empatam na Zona da Mata e deixam tudo para o segundo duelo: 0 a 0 quipes disputaram partida com poucos lances de perigo na Zona da Mata

O primeiro jogo da semifinal do Campeonato Alagoano teve muita disputa, mas a rede não balançou. Em jogo disputado na tarde deste sábado (14), Murici e ASA empataram em 0 a 0 no Estádio José Gomes da Costa, em Murici.

A igualdade sem gols deixa a decisão aberta para os 90 minutos restantes. Nova igualdade no marcador leva a disputa aos pênaltis, enquanto o vencedor avança para a final. O segundo e decisivo duelo entre as equipes será disputado no Estádio Coaracy da Mata Fonseca, em Arapiraca, às 17h do domingo (22).

Fonte: Gazetaweb