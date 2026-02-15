Preso é assassinado com espeto no Presídio de Segurança Máxima de Maceió
Um detento foi assassinado com um espeto, no sábado (14), no Presídio de Segurança Máxima de Maceió, localizado no bairro da Cidade Universitária. A vítima e os suspeitos não foram identificados.
O g1 entrou em contato com a Secretaria de Estado da Ressocialização e Inclusão Social (Seris), que informou que irá emitir uma nota sobre o caso. Até a publicação dessa reportagem, a nota não foi enviada.
De acordo com a Polícia Militar, uma guarnição foi até o presídio e foi informada, pelos policiais penais, que dois criminosos cometeram o assassinato. Os suspeitos dividiam cela com a vítima. A motivação do crime não foi divulgada.
Fonte: G1/AL