Preso é assassinado com espeto no Presídio de Segurança Máxima de Maceió

15 de fevereiro de 2026
Presídio de Segurança Máxima de Maceió — Foto: Ascom/Seris

Um detento foi assassinado com um espeto, no sábado (14), no Presídio de Segurança Máxima de Maceió, localizado no bairro da Cidade Universitária. A vítima e os suspeitos não foram identificados.

g1 entrou em contato com a Secretaria de Estado da Ressocialização e Inclusão Social (Seris), que informou que irá emitir uma nota sobre o caso. Até a publicação dessa reportagem, a nota não foi enviada.

De acordo com a Polícia Militar, uma guarnição foi até o presídio e foi informada, pelos policiais penais, que dois criminosos cometeram o assassinato. Os suspeitos dividiam cela com a vítimaA motivação do crime não foi divulgada.

Fonte: G1/AL

