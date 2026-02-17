Homem morre após ser atropelado na BR-423, em Delmiro Gouveia
Um homem de aproximadamente 40 anos morreu após ser atropelado na manhã desta terça-feira (17), na BR-423, em Delmiro Gouveia, no Sertão de Alagoas.
De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas (CBMAL), o acidente aconteceu na zona rural do município, nas proximidades do entroncamento do povoado Liobino, próximo ao Sítio Moreira, no sentido Inhapi.
Quando a guarnição chegou ao local, a vítima já estava sem vida. O óbito foi constatado ainda na rodovia.
A ocorrência ficou sob responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que adotou os procedimentos legais cabíveis e deve apurar as circunstâncias do atropelamento.
O Corpo de Bombeiros reforçou a importância de atenção redobrada no trânsito, principalmente em trechos de rodovia.
Fonte: G1/AL