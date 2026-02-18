Peixe Mero raro e ameaçado de extinção é avistado em Coruripe

18 de fevereiro de 2026
Um exemplar raro de peixe Mero, espécie ameaçada de extinção, foi avistado nesta terça-feira (17) durante mergulhos científicos em Coruripe, no litoral sul de Alagoas. O registro foi feito por pesquisadores do Projeto Meros do Brasil e do Programa de Biodiversidade e Conservação da Universidade Federal de Alagoas (Ufal).

 

O animal media cerca de 1,20 metro e foi encontrado em uma área de grande relevância ecológica, conhecida pela rica biodiversidade marinha. O local também tem importância histórica por abrigar o conjunto recifal onde naufragou, no século XVI, o bispo português Dom Pero Fernandes Sardinha.

 

Considerado um dos maiores peixes ósseos costeiros do Atlântico e símbolo da conservação marinha, o Nero é protegido por lei no Brasil. A pesca da espécie é proibida e pode gerar multa de até R$ 5 mil. O avistamento reforça a importância da preservação dos ambientes marinhos no estado.

 

 

 

Fonte: Gazetaweb com TV Gazeta

