Criança de 12 anos morre e outro fica ferido após desabamento de barreira em Alagoas

20 de fevereiro de 2026
0 62
Rua Camboa, no município de Roteiro, no Litoral Sul de Alagoas — Foto: Assessoria de Roteiro

Uma criança de 12 anos, identificada como Arkillys Marques dos Santos, morreu soterrada após o desabamento de uma barreira na Rua Camboa, no município de Roteiro, no Litoral Sul de Alagoas.

 

O caso foi registrado em uma área mais afastada da cidade, onde várias crianças brincavam no momento do acidente.

 

Ao g1, a assessoria de Roteiro informou que outra criança ficou ferida e foi socorrida para a Unidade Básica de Saúde (UBS). Após atendimento, ela foi liberada e já está em casa.

 

Ainda segundo informações repassadas pela assessoria do município, o menino que morreu era o filho mais novo de um casal e tinha uma irmã mais velha. A mãe, descrita como muito zelosa, teria pedido para que ele saísse do local pouco antes do acidente, já que outras crianças estavam brincando na área.

 

As circunstâncias do desabamento deverão ser investigadas.

 

 

 

Fonte: G1/AL

 

20 de fevereiro de 2026
0 62

Artigos relacionados

PRF: AL registra uma morte e queda de mais de 70% de acidentes no carnaval em relação a 2025

20 de fevereiro de 2026

Rogerinho se consolida como referência no mercado imobiliário em Penedo

19 de fevereiro de 2026

PM prende dois e apreende arma no interior de Alagoas

19 de fevereiro de 2026

CRB vence CSA e tem a vantagem de perder por 1 gol de diferença no jogo de volta: 2×0

19 de fevereiro de 2026

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Botão Voltar ao topo