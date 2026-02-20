Criança de 12 anos morre e outro fica ferido após desabamento de barreira em Alagoas

Uma criança de 12 anos, identificada como Arkillys Marques dos Santos, morreu soterrada após o desabamento de uma barreira na Rua Camboa, no município de Roteiro, no Litoral Sul de Alagoas.

O caso foi registrado em uma área mais afastada da cidade, onde várias crianças brincavam no momento do acidente.

Ao g1, a assessoria de Roteiro informou que outra criança ficou ferida e foi socorrida para a Unidade Básica de Saúde (UBS). Após atendimento, ela foi liberada e já está em casa.

Ainda segundo informações repassadas pela assessoria do município, o menino que morreu era o filho mais novo de um casal e tinha uma irmã mais velha. A mãe, descrita como muito zelosa, teria pedido para que ele saísse do local pouco antes do acidente, já que outras crianças estavam brincando na área.

As circunstâncias do desabamento deverão ser investigadas.

Fonte: G1/AL