PRF: AL registra uma morte e queda de mais de 70% de acidentes no carnaval em relação a 2025

Alagoas registrou uma morte por atropelamento, 4 acidentes de trânsito e 6 feridos durante o carnaval de 2026 nas rodovias federais.

Os números resultaram em queda de mais de 70% de acidentes com vítimas graves neste ano em comparação com o mesmo período de 2025, conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (18) e mostram que no ano passado, houve uma morte nas estradas, mas 14 acidentes com vítimas graves e 21 feridos.

A corporação informou que as fiscalizações ocorreram entre os dias 13 e 18 de fevereiro de 2026, abordaram 2 mil pessoas em quase 1.500 veículos, e realizou mais de 1.300 testes de etilômetro.

Apesar de divulgados, a PRF informa que os números ainda são preliminares, devido ao prazo para a consolidação das informações no sistema da corporação.

“A Operação Carnaval é a última etapa da Rodovida, que teve esse ano o tema ‘Desacelere. Seu bem maior é a vida’. Desde o Natal do ano passado, passando pelo feriado de Ano Novo, datas que também fazem parte da operação, instituições do Sistema Nacional de Trânsito (SNT) atuaram e reforçaram as campanhas de conscientização e fiscalização para tornar o trânsito mais seguro nas vias de todo o país”, avalia a PRF.

