PRF: AL registra uma morte e queda de mais de 70% de acidentes no carnaval em relação a 2025

20 de fevereiro de 2026
0 62
PRF Alagoas — Foto: PRF/ AL

Alagoas registrou uma morte por atropelamento, 4 acidentes de trânsito e 6 feridos durante o carnaval de 2026 nas rodovias federais.

 

Os números resultaram em queda de mais de 70% de acidentes com vítimas graves neste ano em comparação com o mesmo período de 2025, conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

 

Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (18) e mostram que no ano passado, houve uma morte nas estradas, mas 14 acidentes com vítimas graves e 21 feridos.

 

A corporação informou que as fiscalizações ocorreram entre os dias 13 e 18 de fevereiro de 2026, abordaram 2 mil pessoas em quase 1.500 veículos, e realizou mais de 1.300 testes de etilômetro.

 

Apesar de divulgados, a PRF informa que os números ainda são preliminares, devido ao prazo para a consolidação das informações no sistema da corporação.

 

“A Operação Carnaval é a última etapa da Rodovida, que teve esse ano o tema ‘Desacelere. Seu bem maior é a vida’. Desde o Natal do ano passado, passando pelo feriado de Ano Novo, datas que também fazem parte da operação, instituições do Sistema Nacional de Trânsito (SNT) atuaram e reforçaram as campanhas de conscientização e fiscalização para tornar o trânsito mais seguro nas vias de todo o país”, avalia a PRF.

 

 

 

Fonte: G1/AL

 

20 de fevereiro de 2026
0 62

Artigos relacionados

Criança de 12 anos morre e outro fica ferido após desabamento de barreira em Alagoas

20 de fevereiro de 2026

Rogerinho se consolida como referência no mercado imobiliário em Penedo

19 de fevereiro de 2026

PM prende dois e apreende arma no interior de Alagoas

19 de fevereiro de 2026

CRB vence CSA e tem a vantagem de perder por 1 gol de diferença no jogo de volta: 2×0

19 de fevereiro de 2026

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Botão Voltar ao topo