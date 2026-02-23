Prefeitura de Penedo abre inscrições para a Corrida 8M em alusão ao Dia Internacional da Mulher

A Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal da Mulher, abriu as inscrições para a Corrida 8M. A competição ocorrerá em 8 de março de 2026, na bela orla da cidade, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher.

As inscrições estão disponíveis entre 23 e 27 de fevereiro, com o primeiro dia exclusivo para moradoras de Penedo. São 400 vagas distribuídas nas distâncias de 4 e 8 km, e as mulheres interessadas podem se inscrever gratuitamente pelo site oficial do evento.

A Corrida 8M celebra a força e o empoderamento feminino. O percurso passa pela orla de Penedo e oferece opções de 4 km (retorno no entroncamento da Colina do Oiteiro) e 8 km (retorno na Penedo FM). A participação é exclusiva para mulheres, e o número de vagas é limitado.

Além de competir, as participantes receberão um kit com camisa personalizada, número de peito e outros itens. A entrega desse kit está prevista para 07 de março, na sede da Secretaria Municipal da Mulher (SEMU), localizada no Largo de Fátima, 199, em frente ao Supermercado Cestão Barateiro.

FAÇA SUA INSCRIÇÃO CLICANDO AQUI

Programação do dia 8 de março

A corrida integra um dia inteiro de atividades voltadas à saúde, cultura e lazer das penedenses. A programação começa às 06h com a concentração das corredoras e a largada marcada para 07h. A chegada está prevista para 08h, quando serão entregues medalhas, lanche, pulseiras e tinta em pó para a festa das cores.

A partir desse horário, a Tenda da Mulher anima o público com banda de frevo. O pódio das vencedoras será montado às 08h30. Ao longo da manhã, no Espaço de Cultura e Lazer Alexandre de Melo Toledo (em frente a Agência Fluvial da Marinha), haverá apresentação cultural, festa das cores, show de prêmios em duas partes e apresentação de banda musical. O encerramento está previsto para 13h30.

A Corrida 8M distribui aproximadamente 7 mil reais em prêmios e medalhas para todas as participantes. A premiação contempla seis categorias: geral 4 km, penedense 4 km, 60+ 4 km, geral 8 km, penedense 8 km e 60+ 8 km. As atletas penedenses vencededoras na categorai local deverão apresentar comprovante de residência.

Semana da Mulher: ações integradas

A Corrida 8m tem apoio do Governo de Alagoas e é parte da Semana da Mulher, programação da Prefeitura de Penedo recheada de atividades para valorizar e promover os direitos femininos.

Além da Secretaria da Mulher, participam as secretarias municipais de Saúde, Assistência Social e Direitos Humanos, Infraestrutura, Planejamento e Gestão, entre outras. Estão previstas ações nas áreas de saúde, serviços sociais, cultura, demonstrando a união de diversas pastas em favor das penedenses.

Valorização das mulheres na Prefeitura de Penedo

O governo municipal, liderado pelo prefeito Ronaldo Lopes e o vice-prefeito Valdinho Monteiro, tem priorizado políticas públicas voltadas às mulheres. Ao longo da gestão, programas de saúde da mulher, capacitações profissionais e ações de inclusão social vêm sendo implementados.

Para a Corrida 8M, Ronaldo Lopes destacou que a iniciativa reforça o compromisso da gestão com a igualdade de gênero. Valdinho Monteiro ressaltou que o evento e a Semana da Mulher valorizam o talento, a saúde e a participação das mulheres penedenses em todas as áreas.

Como participar

Para garantir uma vaga na Corrida 8M, as interessadas devem acessar o link de inscrições entre 23 e 27 de fevereiro, lembrando que o dia 23 é reservado às penedenses. Após preencher o formulário, será gerado um comprovante de inscrição com data e protocolo.

No dia do evento, a organização recomenda chegar cedo à orla para melhor organização e aquecimento. Com percurso plano e paisagens à beira-rio, a prova promete ser um momento de celebração, esporte e confraternização.

Fonte: SECOM/PMP