Educação de Jovens e Adultos da Prefeitura de Penedo cresce mais de 600% e gera impacto positivo na economia

Quando o prefeito Ronaldo Lopes assumiu seu primeiro mandato, em janeiro de 2021, apenas 271 jovens e adultos estavam matriculados nas turmas da EJA em escolas da Prefeitura de Penedo.

Administrando o município com políticas públicas eficazes, a transformação social avança em todos os setores, inclusive na erradicação do analfabetismo na parcela da população que não concluiu o ensino fundamental.

O fortalecimento da Educação de Jovens e Adultos (EJA) é incontestável, ampliando o acesso em 612% entre o início de 2021 até os primeiros meses do ano em curso.

A eficácia das políticas públicas na Secretaria Municipal de Educação é comprovada pelo número expressivo de matrículas na EJA da SEMED, uma evolução impressionante, saltando de apenas 270 alunos e alunas em 2021 para 1.922 matrículas em 2026.

Esse crescimento de mais de 600% demonstra a confiança da população no sistema de ensino municipal e o sucesso das campanhas de busca ativa e incentivo financeiro promovidas pela Prefeitura de Penedo.

O investimento contínuo na rede municipal de ensino reflete o compromisso da administração Inovação e Crescimento em resgatar cidadãos que, por diversos motivos, não concluíram os estudos, oferecendo uma estrutura digna e motivadora.

Um dos grandes diferenciais dessa gestão é o Bolsa Auxílio Permanência, o Cartão EJA. A iniciativa inovadora combate diretamente a evasão escolar, garantindo que o aluno tenha condições financeiras de se manter nas salas de aula.

Mais do que o suporte educacional, o programa tornou-se um importante vetor econômico para o município, com a injeção mensal de R$ 300 mil diretamente no comércio local. Esse recurso circula nas feiras, farmácias e mercadinhos credenciados para compras de alimentos e itens de higiene pessoal, beneficiando tanto as famílias dos estudantes quanto os empreendedores penedenses.

O impacto dessa estratégia vai além das estatísticas e reflete na qualificação da mão de obra penedense. Ao atingir a marca de quase duas mil matrículas em 2026, a prefeitura de Penedo não apenas alfabetiza, mas prepara seus cidadãos para novas oportunidades no mercado de trabalho.

O ambiente escolar da EJA tem sido modernizado para acolher esse público diversificado, integrando tecnologia e métodos pedagógicos que respeitam a históriade vida de cada aluno, tornando o aprendizado algo prático e transformador.

Por fim, o modelo adotado pelo prefeito Ronaldo Lopes coloca Penedo como uma referência em políticas de inclusão no estado de Alagoas. Ao unir educação de qualidade com transferência de renda estratégica, a gestão municipal cria um ciclo virtuoso de crescimento.

O sucesso da EJA em Penedo prova que, com investimento correto e sensibilidade social, é possível reduzir as desigualdades e construir uma cidade com mais oportunidades e dignidade para todos os seus habitantes

Fonte: SECOM/PMP