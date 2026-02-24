Polícia Penal frustra fuga de 20 detentos no Presídio do Agreste

Policiais penais impediram, na semana passada, a fuga de 20 custodiados do Presídio do Agreste. A tentativa foi identificada durante procedimentos de rotina realizados pela equipe de plantão.

De acordo com a assessoria de comunicação da Secretaria de Estado da Ressocialização e Inclusão Social (Seris), a atuação rápida e estratégica da Polícia Penal foi decisiva para evitar a evasão em massa.

Segundo as informações repassadas, os policiais perceberam movimentações suspeitas no interior da unidade prisional durante a fiscalização diária. A partir disso, foram adotadas medidas imediatas para conter a ação e reforçar a segurança no local.

A situação foi controlada sem registro de fuga. A administração do presídio deve instaurar procedimento interno para apurar as circunstâncias da tentativa e identificar eventuais responsabilidades.

A Polícia Penal reforçou que mantém vigilância constante nas unidades prisionais do Estado, com o objetivo de preservar a ordem e garantir a segurança da população.

Fonte: Gazetaweb