Polícia Penal frustra fuga de 20 detentos no Presídio do Agreste

24 de fevereiro de 2026
Polícia Penal frustra fuga de 20 detentos no Presídio do Agreste. Seris

Policiais penais impediram, na semana passada, a fuga de 20 custodiados do Presídio do Agreste. A tentativa foi identificada durante procedimentos de rotina realizados pela equipe de plantão.

 

De acordo com a assessoria de comunicação da Secretaria de Estado da Ressocialização e Inclusão Social (Seris), a atuação rápida e estratégica da Polícia Penal foi decisiva para evitar a evasão em massa.

 

Segundo as informações repassadas, os policiais perceberam movimentações suspeitas no interior da unidade prisional durante a fiscalização diária. A partir disso, foram adotadas medidas imediatas para conter a ação e reforçar a segurança no local.

 

A situação foi controlada sem registro de fuga. A administração do presídio deve instaurar procedimento interno para apurar as circunstâncias da tentativa e identificar eventuais responsabilidades.

 

A Polícia Penal reforçou que mantém vigilância constante nas unidades prisionais do Estado, com o objetivo de preservar a ordem e garantir a segurança da população.

 

 

 

24 de fevereiro de 2026
