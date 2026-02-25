Programa Assistência Com Você atende famílias das Vilas Primavera, Santa Clara e São Francisco

25 de fevereiro de 2026
A Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SEMASDH), realizou mais uma edição do Programa Assistência Com Você, desta vez atendendo famílias das Vilas Primavera, Santa Clara e São Francisco. 

 

O evento realizado na tarde desta terça-feira, 24, levou serviços de diversas pastas da administração municipal e concessionárias de serviços públicos até a Vila Primavera, nas imediações da Escola Dom Constantino.

 

As equipes técnicas ofereceram suporte aos moradores das vilas para a atualização e inclusão no Cadastro Único (CadÚnico), facilitando o acesso e solucionando pendências relacionadas a benefícios sociais como o Bolsa Família. 

 

A descentralização de atendimentos disponíveis diariamente na sede da SEMASDH e nos CRAS também se estende ao Benefício de Prestação Continuada (BPC), Programa Criança Feliz, Cartão do Idoso, ID Jovem, Dignidade Menstrual e emissão de segunda via da certidão de nascimento, dentre outras orientações.

 

A estrutura montada na Vila Primavera contou ainda com atendimento de equipe no Expresso Saúde e promoveu bem-estar e autoestima com corte de cabelo gratuito e atividades recreativas, criando um ambiente acolhedor para crianças e adultos que compareceram ao mutirão de cidadania encerrado com sorteio de brindes.

 

 

 

Por Secom PMP

