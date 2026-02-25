Vereadora Raquel Tavares cobra revisão de documentos para pacientes oncológicos atendidos fora do município

25 de fevereiro de 2026
Durante sessão ordinária na Câmara Municipal de Penedo, a vereadora Raquel Tavares apresentou requerimentos direcionados à Secretaria de Saúde de Penedo, solicitando maior atenção na conferência da documentação de pacientes com câncer que precisam realizar cirurgias fora do município.

 

Segundo a parlamentar, pacientes encaminhados para unidades hospitalares em Maceió estão enfrentando dificuldades no atendimento devido a pendências ou inconsistências nos documentos exigidos para os procedimentos cirúrgicos. Ao chegarem aos hospitais da capital, muitos têm o atendimento suspenso justamente por conta dessa documentação incompleta, o que acaba atrasando tratamentos considerados essenciais.

 

Raquel Tavares destacou que a situação gera transtornos às famílias e compromete o cuidado com a saúde dos pacientes, já fragilizados pela doença. Por isso, defendeu que a Secretaria de Saúde adote um processo mais rigoroso de verificação dos papéis antes do encaminhamento, evitando que os pacientes precisem retornar sem conseguir realizar as cirurgias.

 

A vereadora reforçou que o objetivo dos requerimentos é garantir que os moradores de Penedo tenham seus direitos assegurados e recebam o tratamento adequado no tempo correto, sem prejuízos causados por falhas administrativas. A expectativa é que a Secretaria de Saúde avalie a solicitação e adote medidas para corrigir o problema.

 

 

por Redação

25 de fevereiro de 2026
