Prefeitura de Penedo realiza mutirão de combate à dengue no bairro Senhor do Bonfim

Nesta quarta-feira, 04, a Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realizou um mutirão de combate à dengue no Bairro Senhor do Bonfim, popular Oiteiro.

A ação marca o começo de uma série de mobilizações quinzenais que serão realizadas em localidades do município, especialmente onde já foram identificados focos do mosquito transmissor da dengue.

A iniciativa tem como principal objetivo manter a cidade livre de epidemias, intensificando o trabalho preventivo e conscientizando a população sobre a importância da colaboração coletiva no enfrentamento à dengue.

Durante o mutirão, agentes de endemias percorreram ruas do Oiteiro, realizando visitas domiciliares e entrando nas residências para identificar e eliminar possíveis criadouros do mosquito. Caixas d’água destampadas, recipientes acumulando água, pneus, garrafas e outros objetos são vistoriados com atenção redobrada.

Além do trabalho técnico dos agentes, a ação conta com o apoio das Secretarias de Meio Ambiente e de Serviços Públicos, que disponibilizaram veiculo e pessoal para a retirada de entulhos e materiais que possam acumular água e se transformar em criadouros do mosquito.

A gestão municipal reforça que o combate à dengue é uma responsabilidade compartilhada. Embora o poder público esteja intensificando as ações, é fundamental que cada morador faça a sua parte, mantendo quintais limpos, evitando o acúmulo de lixo e permitindo a entrada dos agentes devidamente identificados.

A agente de endemias Fátima Alexandre destacou a relevância da mobilização e reforçou o pedido de colaboração da comunidade.

“Nosso trabalho é essencial para evitar que o mosquito se prolifere e cause doenças. Muitas vezes o foco está dentro das residências, em pequenos recipientes que passam despercebidos. Por isso, é muito importante que a população permita a entrada dos agentes, que estão devidamente identificados. Estamos aqui para proteger a saúde de todos”, afirmou.

Com planejamento estratégico e participação da população, a Prefeitura de Penedo segue firme no compromisso de proteger a saúde dos penedenses e prevenir novos casos da doença no município.

“Esse mutirão faz parte de uma estratégia permanente da Secretaria de Saúde para intensificar o combate à dengue em nosso município. Estamos atuando de forma preventiva, com ações educativas, visitas domiciliares e retirada de possíveis criadouros. Mas é fundamental lembrar que o combate à dengue também depende da colaboração de cada morador. Quando o poder público e a população caminham juntos, conseguimos proteger ainda mais a saúde da nossa cidade”, declarou a Secretária Municipal de Saúde, Waninna Mendonça.

Por Assessoria SMS