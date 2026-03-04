Programa Cegonha Penedense beneficia mais 95 gestantes

4 de março de 2026
Deywesson Duarte

A assistência da Prefeitura de Penedo às gestantes com acompanhamento pré-natal nas unidades da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) beneficiou mais 95 mulheres com enxoval para bebê.

 

A mais recente ação do Programa Cegonha Penedense aconteceu nesta quarta-feira, 04, no Theatro Sete de Setembro, com presença do prefeito Ronaldo Lopes e da secretária de saúde Waninna Mendonça.

 

A política pública que já atendeu mais de duas mil gestantes até 2025 foi destacada em seu aspecto fundamental pelo gestor municipal.

 

“O mais importante é que a gente tem certeza que vocês fizeram o pré-natal da forma correta, com acompanhamento médico durante todo o período de gestação e estão realmente preparadas para o parto”, declarou Ronaldo Lopes.

A política pública lançada em agosto de 2023 avança no governo Inovação e Crescimento, com inclusão dos serviços do Núcleo de Telessaúde às gestantes, trabalho inédito em Penedo.

 

A secretária Waninna Mendonça pontuou a entrega dos enxovais durante a programação da Semana da Mulher.

 

“Essa ação nos lembra da força, da sensibilidade e da coragem que existe em cada mulher, especialmente naquelas que carregam uma nova vida em seu ventre. Celebrar as mulheres também é reafirmar direitos e fortalecer o cuidado, garantindo que cada gestante tenha o apoio necessário para viver esse momento com segurança, dignidade e amor”, ressaltou a gestora municipal de Saúde.

 

O acolhimento às gestantes durante as edições do Cegonha Penedense também envolve a Secretaria Municipal da Mulher (SEMU), com maquiagem, penteados e pintura na barriga para as beneficiadas, além de uma sessão de alongamento com educadora física para as mamães que recebem o enxoval completo, com os seguintes itens:

 

  • Banheira
  • Bolsas
  • Conjuntos de pagão
  • Conjuntos de camisetas e calças
  • Kits de gorro
  • Toalha
  • Colônia, sabonete, saboneteira, pomada
  • Escova e pente
  • Lenço umedecido
  • Fraldas descatáveis e fraldas de pano

 

 

 

Por Secom PMP

 

4 de março de 2026
