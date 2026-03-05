Estudantes da Escola Douglas Apratto participam de aula sobre conscientização ambiental na orla de Penedo

O espaço de aprendizado é amplo, podendo ir além da sala de aula, ganhar novos ares e saberes. Assim, alunos do 6º, 7º e 8º anos da Escola Municipal de Educação Básica Douglas Apratto Tenório participaram de uma aula sobre conscientização ambiental, nesta quarta-feira (04), na orla do bairro Santo Antônio (Barro Vermelho).

A iniciativa envolveu a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh), o Instituto do Meio Ambiente de Alagoas (IMA), com a APA da Marituba, e o Projeto Meros do Brasil.

“A atividade realizada foi um mutirão de limpeza, além de um momento de conscientização com os alunos sobre o descarte incorreto de lixo. Foi feita uma coleta e foram contabilizados 26 quilos de resíduos somente no trecho utilizado para banho. Essa atividade já está inserida na programação do Dia Mundial da Água. Depois realizamos uma triagem dos materiais recolhidos e notamos que parte deles poderia até ser reciclada. Foram 300 unidades de plástico. Porém, pelo tempo em que estavam no local, sujos, com areia e também por conta do período de chuvas, não poderiam ser reaproveitados e tivemos que descartá-los. Então, foi uma atividade de integração entre os alunos e a temática da reciclagem, para que possamos conscientizar sobre os danos causados pelo descarte irregular. A ideia é que eles levem esse aprendizado para casa e compartilhem com os pais e familiares, já que a escola fica no bairro e muitos aproveitam a orla aos finais de semana”, explicou Kamyly Tereza, gerente de Educação Ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh).

A ação reforça a importância da educação ambiental, da preservação e do trabalho coletivo para proteger os recursos naturais e construir um futuro mais sustentável. A atividade também marca simbolicamente os 38 anos de criação da Unidade de Conservação APA da Marituba.

“Essa atividade coletiva também é uma comemoração pela criação da Unidade de Conservação APA da Marituba, que completa 38 anos. Queremos levar a conscientização ambiental aos alunos para que eles possam reproduzir tudo o que aprenderam hoje e, assim, contribuir para uma cidade cada vez mais limpa e sustentável”, encerrou o gestor da APA da Marituba, Cleyton Silva.

