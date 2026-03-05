Homem é assassinado com onze tiros no pescoço e tórax, por dupla em moto em Satuba

Um homem foi assassinado com onze tiros, na quarta-feira (4), na cidade de Satuba, localizada na região metropolitana de Maceió. O nome da vítima não foi divulgado.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o homem foi atingido pelos disparos na região do pescoço e do tórax. Testemunhas informaram aos policiais que dois homens, em uma moto, cometeram o crime. Eles fugiram do local.

Equipes dos institutos Médico Legal (IML) e de Criminalística (IC), além do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foram acionadas.

 

 

Fonte: G1/AL

 

