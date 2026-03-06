Eleitores têm até 6 de maio para regularizar título e garantir participação nas eleições

Faltam apenas dois meses para o fechamento do cadastro eleitoral em Alagoas, e o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) alerta que os eleitores têm até o dia 6 de maio para regularizar o título e garantir a participação nas Eleições 2026. Após essa data, não será possível emitir a primeira via do título, atualizar informações, transferir o domicílio eleitoral ou realizar o cadastramento biométrico.

O prazo de fechamento do cadastro acontece 150 dias antes da eleição, marcada para 4 de outubro, conforme estabelece o artigo 91 da Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997). Essa antecipação permite à Justiça Eleitoral organizar a logística da votação, incluindo a definição das seções eleitorais e a produção de materiais necessários para o dia do pleito.

Os serviços eleitorais podem ser solicitados online pelo Autoatendimento ao Eleitor, disponível no portal do TRE (tre-al.jus.br). Para atendimento presencial, é obrigatório o agendamento prévio, que evita filas e aglomerações nos cartórios, centrais e postos de atendimento.

Em Alagoas, o atendimento presencial ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30. Em Maceió, os eleitores podem procurar as Centrais Já!, no Maceió Shopping (8h às 17h) ou no Benedito Bentes (8h às 14h), de segunda a sexta-feira.

Para todos os serviços, é necessário apresentar documento oficial com foto, comprovante de residência recente (últimos três meses), comprovante de quitação do serviço militar (para homens acima de 18 anos) e comprovante de pagamento de débito com a Justiça Eleitoral, se houver.

Desde dezembro do ano passado, qualquer serviço eleitoral pode ser realizado em qualquer cartório, central ou posto de atendimento em Alagoas, independentemente da zona eleitoral de origem. A medida amplia a oferta de serviços e facilita o acesso da população, especialmente em municípios com maior demanda ou dificuldade de deslocamento.

