Prefeitura de Penedo entrega 5 veículos, 1 ambulância, fardamentos e van para agricultores

6 de março de 2026
Deywesson Duarte

A manhã desta sexta-feira (06) foi marcada por investimentos na frota de veículos da Prefeitura de Penedo, especialmente para serviços das secretarias de Saúde e Agricultura (SEMDAGRO). A entrega ocorreu na Praça Barão de Penedo, no Centro Histórico, e contou com a presença de diversas autoridades, além do prefeito Ronaldo Lopes, que conduziu o evento.

A nova ampliação conta com sete veículos, sendo cinco carros modelo Mobi, da Fiat, para os pacientes do Tratamento Fora do Domicílio (TFD); uma ambulância modelo Unidade de Suporte Básico (USB) para o Serviço Móvel de Urgência (Samu) e um furgão modelo Expert, do fabricante Peugeot, que será destinado à Secretaria de Desenvolvimento Agrícola, em parceria com a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater),instituição representada por seu diretor-presidente, Kil Freitas.

“Com este veículo, vamos dar mais suporte ao pequeno agricultor, principalmente aos agricultores da Feira da Agricultura Familiar, ajudando-os no transporte de sua produção para comercialização na feira. Também vamos usar o furgão no Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), no apoio técnico para dar assistência aos agricultores em vários segmentos. Este veículo, em parceria com a Emater, vai nos ajudar muito a ampliar a assistência em várias áreas da agricultura”, destacou o secretário de Agricultura e também vice-prefeito, Valdinho Monteiro.

O veículo, fruto da parceria com a Emater, custou R$ 270 mil. Durante a entrega, agricultores que comercializam produtos da terra às quartas-feiras também receberam novos fardamentos personalizados durante o ato prestigiado por vereadores, secretários municipais, servidores e populares.

Saúde

Com a nova aquisição dos cinco Mobis, a frota de veículos da Secretaria de Saúde de Penedo para atender pacientes do Tratamento Fora do Domicílio (TFD) ultrapassa a marca de 30, entre vans, ônibus e veículos de pequeno porte, circulando de domingo a domingo, dentro e fora de Alagoas.

“Penedo recebe mais um investimento na área da Saúde, com a chegada de cinco veículos Mobi e uma ambulância. Os automóveis vão contribuir com o TFD, levando mais dignidade, conforto e segurança para os pacientes que precisam se deslocar para Maceió, Arapiraca e São Miguel. Já a ambulância foi entregue em Maceió pelo presidente Lula e hoje chegou para ampliar o atendimento de Penedo e região. A Unidade de Suporte Básico foi resultado de uma articulação entre os governos municipal e estadual. Além disso, todos os servidores do Samu ainda receberam novos fardamentos. Dessa forma, estamos investindo muito e melhorando os serviços aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) de Penedo”, salientou a secretária de Saúde, Wanina Mendonça.

Representando o governador Paulo Dantas, o secretário executivo de Saúde, Guilherme Lopes, também esteve presente na entrega dos sete novos veículos que vão ampliar o atendimento à população.

“A gente, enquanto Governo do Estado, trabalhou muito junto ao Ministério da Saúde para conseguir a renovação da frota do Samu. Conseguimos várias ambulâncias, essa especialmente para Penedo, que vai atender todo o Baixo São Francisco. Nessa última remessa veio a de Penedo, uma para União dos Palmares, uma para Arapiraca e duas para Maceió. Essa renovação impacta diretamente no usuário, no dia a dia do Samu. Também estamos distribuindo durante esta semana mais de 1.500 EPIs, neste primeiro momento para Maceió e Arapiraca, contemplando as equipes do Samu, e os servidores de Penedo já receberam os seus. Tudo isso que estamos fazendo em parceria com o Governo de Alagoas faz parte da renovação e aperfeiçoamento para melhorar o serviço do Samu em todo o estado, e nossa Penedo não poderia ficar de fora”, reforçou Guilherme Lopes.

O prefeito Ronaldo Lopes encerrou a cerimônia de entrega dos investimentos na frota e da ampliação dos serviços ofertados ao povo de Penedo.

“Hoje é mais um dia importante para os usuários do SUS, graças à entrega desta ambulância e à chegada de cinco veículos para fazer o transporte dos penedenses que precisam de atendimento em outras cidades. Também, graças à parceria com o Governo de Alagoas, através da Emater, recebemos o reforço de um furgão exclusivo para atender a agricultura. Isso demonstra que estamos equipando todas as áreas para ampliar a capacidade de prestar melhores serviços à nossa população, seja na agricultura, seja na saúde, na urgência e emergência. Eu estou muito feliz hoje, feliz por adquirir estes equipamentos que vão ajudar muito a população da nossa cidade”, encerrou o chefe do Executivo.

