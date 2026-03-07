Jovem tem lábios arrancados por companheiro e é encaminhada ao HGE em Maceió

7 de março de 2026
Uma jovem de 23 anos teve os lábios arrancados após ser mordida pelo próprio companheiro durante uma agressão dentro de casa, na última terça-feira (3), no município de Viçosa, na Zona da Mata de Alagoas. A vítima ficou gravemente ferida e precisou passar por cirurgia no Hospital Geral do Estado (HGE), em Maceió.

Segundo a Polícia Civil, o crime aconteceu após uma discussão entre o casal. Durante a agressão, o suspeito teria arrancado os lábios da vítima com uma mordida.

Após o ataque, a jovem foi socorrida e levada ao HGE, onde passou por procedimento cirúrgico devido à gravidade dos ferimentos.

O suspeito fugiu logo após o crime e ainda não foi localizado. A Polícia Civil informou que iniciou diligências para identificar e prender o autor.

De acordo com o delegado regional Fernando Lustosa, da 9ª Delegacia Regional de Polícia (9ª DRP), testemunhas e familiares da vítima já foram ouvidos durante a investigação.

Também foi realizado exame de corpo de delito. A vítima ainda será submetida a laudo pericial no Instituto Médico Legal (IML) de Maceió.

A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar o caso, que é investigado como violência doméstica. As medidas cautelares cabíveis serão encaminhadas à Justiça para responsabilizar o suspeito.

 

 

Fonte: G1/AL

 

