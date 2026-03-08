UPA de Penedo rebate vereador com base em relatórios e expõe tentativa de politização de óbito

A Secretaria Municipal de Saúde de Penedo divulgou nota oficial e relatórios técnicos para rebater declarações feitas por um vereador de Porto Real do Colégio sobre o atendimento prestado a um paciente transferido para a UPA de Penedo. Segundo a pasta, não houve descaso e a versão divulgada nas redes sociais desconsidera fatos registrados pela equipe médica.

De acordo com os documentos, o paciente deu entrada na unidade entre os dias 02 e 03 de março de 2026, após ser encaminhado pelo SAMU da cidade de origem. A Secretaria informa que ele foi prontamente recebido, assistido e acompanhado pela equipe médica. O caso foi inserido no Sistema Estadual de Regulação, a vaga para transferência foi autorizada e o SAMU chegou a ir até a unidade, mas o transporte não ocorreu naquele momento por causa da instabilidade clínica apresentada pelo paciente.

Os relatórios também apontam que não houve comunicação prévia da unidade de Porto Real do Colégio antes da chegada do paciente à UPA de Penedo. Conforme o registro médico, a equipe de Penedo ainda tentou contato com o plantonista da unidade de origem, mas não obteve resposta. O documento acrescenta que, por se tratar de quadro de intoxicação exógena, a referência estadual habitual inclui unidades com maior suporte, como a UE Arapiraca, além da recomendação de discussão prévia do caso antes da transferência inter-hospitalar.

Confira a nota oficial na íntegra:

NOTA OFICIAL

A Secretaria Municipal de Saúde de Penedo esclarece que não procede a afirmação de descaso no atendimento prestado pela Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município. A unidade funciona de forma contínua, com equipe médica e multiprofissional preparada para atender a população de Penedo e de toda a região, acolhendo todos os pacientes que procuram assistência, independentemente da cidade de origem.

Em relação ao caso mencionado em vídeo divulgado nas redes sociais, ocorrido entre os dias 02 e 03 de março de 2026, a Secretaria informa que o paciente foi devidamente recebido na Unidade de Pronto Atendimento de Penedo, após transporte realizado pelo SAMU da unidade de origem, na cidade de Porto Real do Colégio. O paciente foi prontamente assistido e acompanhado pela equipe médica, conforme registrado em relatório clínico detalhado.

A equipe da UPA realizou o cadastro do caso e a solicitação de vaga para transferência no Sistema Estadual de Regulação, que foi autorizada, seguindo todos os protocolos estabelecidos e com os devidos registros realizados. Uma equipe do SAMU chegou a se deslocar até a unidade para efetuar o transporte; no entanto, a transferência não pôde ser realizada naquele momento em razão da instabilidade clínica apresentada pelo paciente durante a avaliação médica, o que exigiu a continuidade da assistência na própria unidade até que houvesse condições seguras para remoção.

A Secretaria Municipal de Saúde de Penedo reafirma que todas as condutas adotadas seguiram rigorosamente os critérios médicos e os protocolos do Sistema Único de Saúde (SUS), reiterando o compromisso da UPA com um atendimento responsável, técnico e humanizado à população de Penedo e de toda a região.

por Redação com Assessoria