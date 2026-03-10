Investimento da Prefeitura de Penedo amplia escoamento de águas na estrada da Ponta Mofina

10 de março de 2026
Um problema crônico agravado durante o período de chuvas em trecho da estrada de acesso à região da Ponta Mofina, situada na zona rural de Penedo, ganhou uma nova estrutura para escoamento do volume acumulado durante o inverno.

A obra de engenharia foi realizada pela Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SEMSP), nas imediações da Fazenda Piauí, com a substituição das manilhas de cimento por tubos de Polietileno de Alta Densidade (PEAD).

Além de flexíveis e duráveis, as tubulações de PEAD são ideais para redes de saneamento (água e esgoto), sendo de alta resistência à corrosão, abrasão e impactos, suportando altas pressões.

O trabalho já concluído pela Secretaria de Serviços Públicos vai garantir condições de uso da estrada vicinal, ação fundamental do governo Inovação e Crescimento para deslocamento de moradores, transporte escolar e escoamento da produção agrícola.

 

Por Secom PMP

