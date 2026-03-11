ALE reconhece Festa de Bom Jesus dos Navegantes como patrimônio imaterial

O Legislativo estadual de Alagoas aprovou o projeto de lei ordinária nº 1217/2024, que reconhece a Festa de Bom Jesus dos Navegantes de Penedo como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Estado. A votação em segundo e último turno aconteceu nesta quarta-feira (11/3). A iniciativa é de autoria do deputado Delegado Leonam, do União Brasil.

Com a aprovação definitiva, a celebração religiosa passa a integrar oficialmente o conjunto de bens culturais reconhecidos pelo estado. A proposta passou por todas as etapas regimentais antes de receber o aval final dos parlamentares.

O reconhecimento se baseia na importância histórica, religiosa e cultural da festividade para Penedo, município situado no Baixo São Francisco. O texto aprovado fundamenta-se no artigo 216 da Constituição Federal de 1988, que define como patrimônio cultural os bens materiais e imateriais que constituem referências à identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira.

A celebração atrai centenas de fiéis e turistas anualmente. A população do Baixo São Francisco é diretamente beneficiada pelo reconhecimento.

O deputado Delegado Leonam ressaltou que a festividade possui impacto que vai além do aspecto religioso. “A festa é uma grande celebração de expressões culturais que representam a identidade do povo de Penedo e do Baixo São Francisco. As procissões, tanto terrestre quanto fluvial, com a participação de centenas de fiéis e turistas, são acompanhadas de apresentações culturais, como danças folclóricas, shows musicais e atividades esportivas”, afirmou.

O parlamentar destacou ainda que a festividade movimenta a cultura e a economia local.

Fonte: Gazetaweb com Assessoria