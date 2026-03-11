Com avanços no turismo no biênio 2024/2025, COMTUR elege nova diretoria em Penedo

O Conselho Municipal de Turismo de Penedo (COMTUR Penedo) realizou uma reunião na sede da Secretaria Municipal de Turismo e Economia Criativa (SETUREC) nesta terça-feira, 10, para apresentar uma retrospectiva das ações desenvolvidas ao longo do biênio 2024/2025, além de definir a nova gestão para o período 2026/2027.

Durante o encontro, foram destacadas diversas pautas que obtiveram êxito a partir de solicitações do conselho, contribuindo diretamente para o fortalecimento do turismo no município. Entre elas, os cursos de inglês voltados ao trade turístico de Penedo, o horário de funcionamento dos pontos turísticos, a instalação de containers de lixo no Centro Histórico, a apresentação da versão beta do canal de atendimento Alô Turista, o calendário anual de eventos do município e a importância da regulamentação da profissão de guia de turismo.

Os membros do conselho também participaram da votação que definiu a nova diretoria do COMTUR Penedo para o biênio 2026/2027. A composição ficou definida da seguinte forma: Maik Vieira permanece como presidente; Gabriel Melo assume como vice-presidente; Marileide Santos será a 1ª secretária e Josilan Barbosa, o 2º secretário; Angela Vieira ocupará o cargo de 1ª tesoureira e Marcos Muniz será o 2º tesoureiro; Antônia Melo atuará como 1ª conselheira fiscal e Jay Anderson Amorim como 2º conselheiro fiscal.

“Ter um conselho ativo faz toda a diferença para o desenvolvimento do turismo. O COMTUR Penedo fortalece o diálogo entre o poder público, representado pela Prefeitura de Penedo, e o trade turístico, permitindo que as decisões sejam construídas de forma conjunta e alinhadas às necessidades reais do destino. Essa parceria é essencial para avançarmos cada vez mais”, afirmou.

A reunião também foi marcada por um momento de confraternização entre os participantes, quando foram relembradas as principais iniciativas desenvolvidas durante o biênio, todas voltadas ao fortalecimento e ao desenvolvimento do turismo em Penedo.

“Fizemos um breve balanço das ações do biênio, destacando iniciativas que conseguimos concretizar e outras que ainda precisam de continuidade. Nosso conselho está de parabéns, pois é referência dentro do estado pela atuação e participação dos membros. Agradeço pela presença e pela assiduidade de todos ao longo desse período e espero que esse mesmo ritmo de trabalho siga no próximo biênio”, disse Maik Vieira, presidente do COMTUR Penedo.

