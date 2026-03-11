Com avanços no turismo no biênio 2024/2025, COMTUR elege nova diretoria em Penedo

11 de março de 2026
0 78

O Conselho Municipal de Turismo de Penedo (COMTUR Penedo) realizou uma reunião na sede da Secretaria Municipal de Turismo e Economia Criativa (SETUREC) nesta terça-feira, 10, para apresentar uma retrospectiva das ações desenvolvidas ao longo do biênio 2024/2025, além de definir a nova gestão para o período 2026/2027.

Durante o encontro, foram destacadas diversas pautas que obtiveram êxito a partir de solicitações do conselho, contribuindo diretamente para o fortalecimento do turismo no município. Entre elas, os cursos de inglês voltados ao trade turístico de Penedo, o horário de funcionamento dos pontos turísticos, a instalação de containers de lixo no Centro Histórico, a apresentação da versão beta do canal de atendimento Alô Turista, o calendário anual de eventos do município e a importância da regulamentação da profissão de guia de turismo.

Os membros do conselho também participaram da votação que definiu a nova diretoria do COMTUR Penedo para o biênio 2026/2027. A composição ficou definida da seguinte forma: Maik Vieira permanece como presidente; Gabriel Melo assume como vice-presidente; Marileide Santos será a 1ª secretária e Josilan Barbosa, o 2º secretário; Angela Vieira ocupará o cargo de 1ª tesoureira e Marcos Muniz será o 2º tesoureiro; Antônia Melo atuará como 1ª conselheira fiscal e Jay Anderson Amorim como 2º conselheiro fiscal.

“Ter um conselho ativo faz toda a diferença para o desenvolvimento do turismo. O COMTUR Penedo fortalece o diálogo entre o poder público, representado pela Prefeitura de Penedo, e o trade turístico, permitindo que as decisões sejam construídas de forma conjunta e alinhadas às necessidades reais do destino. Essa parceria é essencial para avançarmos cada vez mais”, afirmou.

A reunião também foi marcada por um momento de confraternização entre os participantes, quando foram relembradas as principais iniciativas desenvolvidas durante o biênio, todas voltadas ao fortalecimento e ao desenvolvimento do turismo em Penedo.

“Fizemos um breve balanço das ações do biênio, destacando iniciativas que conseguimos concretizar e outras que ainda precisam de continuidade. Nosso conselho está de parabéns, pois é referência dentro do estado pela atuação e participação dos membros. Agradeço pela presença e pela assiduidade de todos ao longo desse período e espero que esse mesmo ritmo de trabalho siga no próximo biênio”, disse Maik Vieira, presidente do COMTUR Penedo.

 

Por Assessoria Seturec

 

11 de março de 2026
0 78

Artigos relacionados

ALE reconhece Festa de Bom Jesus dos Navegantes como patrimônio imaterial

11 de março de 2026

Mais de R$ 2,5 milhões: Com apoio da Prefeitura de Penedo, rizicultores triplicam plantio em 2026

11 de março de 2026

Investimento da Prefeitura de Penedo amplia escoamento de águas na estrada da Ponta Mofina

10 de março de 2026

Programas sociais da Prefeitura de Penedo injetam quase R$ 10 milhões no comércio local

9 de março de 2026

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Botão Voltar ao topo
OparaNews
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.