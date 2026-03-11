Mais de R$ 2,5 milhões: Com apoio da Prefeitura de Penedo, rizicultores triplicam plantio em 2026

11 de março de 2026
Fábio Sisino

Em 2025, o plantio de arroz no povoado Ponta Mofina alcançou 73 hectares de área, trabalhjo retomado pela Prefeitura de Penedo naquela região depois de quase 20 anos de ausência do poder público.

A boa notícia para 2026 é que o plantio será triplicou porque os agricultores da região rural acreditaram no trabalho desenvolvido pelo prefeito Ronaldo Lopes e pelo vice Valdinho Monteiro, gestor da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrícola (SEMDAGRO).

E o grande resultado para essa safra é que mais de R$ 2,2 milhões vão circular na economia da região. Com esses números, ainda podemos acrescentar mais de R$ 660 mil do Projeto Santa Eliza, no povoado Marizeiro.

Fábio Sisino

A retomada do plantio no povoado aconteceu graças a uma articulação da SEMDAGRO com a Cooperativa Agropecuária de Ilha das Flores – SE (Cooperflores). O sistema de manejo adotado é o plantio de sequeiro, que não exige áreas alagadas, aproveitando exclusivamente o período chuvoso. O ciclo do plantio até a colheita dura cerca de quatro meses.

“Iniciamos nesta quarta-feira, 11, o preparo do solo para o plantio da safra 2026. Neste ano, a expectativa é enorme, saltamos de 70 hectares no ano passado para mais de 200 hectares neste ano. Essa evolução comprova que estamos no caminho certo e que os agricultores acreditam neste trabalho e na parceria com a Cooperflores. Vamos trabalhar muito e utilizar todas as tecnologias possíveis para dar mais segurança aos agricultores e, com isso, ampliar a colheita. Acredito que será mais um ano favorável e, com a chuva no tempo certo, poderemos obter um sucesso ainda maior, para o bem de todos e da economia de Penedo”, comemora o secretário de Agricultura e também vice-prefeito Valdinho Monteiro.

O município é responsável pela articulação dos agricultores, assistência técnica e preparação do solo. A cooperativa sergipana entra com as sementes, o suporte técnico e a garantia da compra integral da safra.

Em 2025, a colheita de arroz na região da Ponta Mofina foi de 576 toneladas, chegando a R$ 800 mil em vendas, com 73 hectares e 13 agricultores envolvidos.

Com o sucesso do primeiro ano, os números triplicaram. Em 2026, são 30 agricultores, 215 hectares de área plantada e uma estimativa de colheita de 1.720 toneladas de arroz de sequeiro, o que pode ultrapassar R$ 2,2 milhões em vendas, com a compra garantida de toda a produção pela Cooperflores.

“Tenho dito sempre que nunca se fez tanto pela zona rural de Penedo como estamos fazendo agora, e esse avanço da rizicultura é mais uma prova disso. Estamos garantindo apoio, preparo do solo, assistência e parceria para que o agricultor tenha condição de produzir, crescer e levar mais renda para sua família”, destaca o prefeito Ronaldo Lopes.

Projeto Santa Eliza

Paralelamente ao trabalho desenvolvido na Ponta Mofina, a SEMDAGRO também vai atuar no plantio de arrroz no povoado Marizeiro, com o Projeto Santa Eliza.

A gestão Inovação e Crescimento entrará com o preparo do solo e a assistência técnica na localidade onde o plantio do cereal mais popular do mundo é feito pelo método de irrigação por inundação, que proporciona maior produtividade.

Nesse sistema, o solo permanece coberto por uma lâmina de água durante a maior parte do ciclo, o que pode garantir até três vezes mais produtividade que o sistema de sequeiro, além de favorecer o controle de ervas daninhas, a estabilidade térmica e maior disponibilidade de nutrientes.

No Projeto Santa Eliza, serão 50 hectares cultivados por 16 produtores. Isso representa 495 toneladas de arroz, com uma estimativa que ultrapassa R$ 660 mil e produção comercializada pelos próprios rizicultores.

 

Por Secom PMP

11 de março de 2026
