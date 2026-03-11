Polícia Civil recupera veículo roubado e identifica possível desmanche clandestino em Arapiraca

A Polícia Civil de Alagoas recuperou um veículo com registro de roubo/furto e identificou um possível desmanche clandestino de automóveis nessa terça-feira (10), no bairro Jardim Esperança, em Arapiraca.

A ação foi realizada pela 4ª Delegacia Regional de Polícia (4ª DRP) de Arapiraca, por meio do delegado Matheus Enrique.

De acordo com as informações, o veículo VW/Tera, de cor preta, pertencente à uma locadora, e estava sendo rastreado por meio de sistema de monitoramento, que apontou sua localização em um galpão situado na região.

Ao chegarem ao endereço indicado, os policiais constataram que se tratava de um imóvel identificado como sede de uma empresa. Moradores da área relataram que um carro com as mesmas características havia entrado no local pouco tempo antes.

Com o auxílio de uma escada, os agentes conseguiram visualizar três veículos dentro do estabelecimento, entre eles o VW/Tera. Como não havia ninguém no local e o rastreamento em tempo real continuava indicando que o carro estava dentro do imóvel, as equipes da Rádio Patrulha 6, do Canil e da 4ª DRP realizaram a entrada tática no galpão.

O veículo foi localizado sem placas, mas a identificação do chassi no vidro confirmou que se tratava do automóvel com registro de roubo/furto.

Durante a ação, os policiais também encontraram grande quantidade de peças automotivas, como motores, caixas de marcha, câmbios, carcaças e diversas placas de veículos, tanto no galpão quanto em um imóvel vizinho, indicando a possível existência de um desmanche de veículos.

Devido ao grande volume de materiais, o local foi lacrado para realização de perícia pelo Instituto de Criminalística (IC), que irá tentar identificar a origem das peças.

Um advogado compareceu ao local informando representar o proprietário do imóvel e entregou a chave do veículo recuperado. O automóvel foi apreendido e encaminhado à Delegacia Plantonista de Arapiraca para os procedimentos cabíveis.

Fonte: Ascom PCAL