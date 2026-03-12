Ex-marido é condenado a 33 anos de prisão por matar professora com coxinha envenenada em AL

12 de março de 2026
O ex-marido da professora Joice dos Santos Cirino, morta após comer uma coxinha envenenada no interior de Alagoas, foi condenado, na quarta-feira (11), a 33 anos, 2 meses e 19 dias por feminicídio e tentativa de homicídio contra o filho do casal.

Joice Cirino morreu aos 36 anos, em 9 de outubro de 2024, em São Brás. Além dela, o acusado Felippe Silva Cirino também ofereceu o alimento ao filho do casal, à época com 15 anos, que negou e preferiu comer uma sopa.

A família da professora disse que Joice tinha medo de ser envenenada e que ela chegou a enviar áudios e fotos falando que se passasse mal após comer algo, a culpa seria do marido.

“Um lanche que ele levou para casa, inclusive, que ele ofertou não só somente a ela, mas ao filho também. Ele simplesmente comprou e ofertou para os dois. Ela comeu e passou mal, e graças a Deus, o menino optou por comer uma sopa que ela tinha preparado”, disse a irmã da vítima, Maria Luana Alves.

 

Para o delegado Rômulo Andrade, que ficou responsável pelas investigações, vários passos do marido levantaram suspeita.

Entre eles, o fato de Felippe voltar para a residência do casal para se livrar das embalagens da coxinha, que ele mesmo havia encomendado, atraso no socorro e apatia quando soube da morte da companheira.

Fonte: G1/AL

