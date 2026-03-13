Rua da UPA de Penedo terá estacionamento em apenas um lado da via a partir de segunda-feira, 16

A Prefeitura de Penedo, por meio da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), está implantando uma importante medida relacionada com a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

A via onde está situado o pronto-socorro público terá estacionamento proibido no lado oposto ao da UPA, desde a esquina com a Avenida Wanderley até a bifurcação entre as ruas Duque de Caxias e Enoy Magalhães, vias de acesso rápido à unidade de saúde que funciona 24 horas.

O objetivo da inovação é melhorar o fluxo de veículos na rua erroneamente identificada em aplicativos como Eulógio Bispo, sendo a sua identificação oficial Rua Eutíquio Lopes.

“Nós vamos interditar essa via no domingo à noite para poder fazer a devida sinalização, vertical e horizontal, iniciando o trabalho de orientação na segunda-feira, nos horários de pico, inclusive porque será o mantido o fluxo de mão dupla para que os deslocamentos de socorro em direação à UPA ocorram sempre da forma mais breve possível”, informa o superintendente da SMTT Penedo, Joanílson Sampaio Júnior (Jota Júnior).

Com isso, o deslocamento de ambulâncias e até de carros particulares com pessoal em situação de urgência ou emergência será facilitado para atendimento na UPA de Penedo.

Por Secom PMP