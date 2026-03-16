Abertura do Projeto Seis & Meia em Penedo lota Theatro Sete de Setembro

A segunda temporada da iniciativa que inclui Penedo no trabalho que promove shows de artistas consagrados e novos talentos da MPB lotou o Theatro Sete de Setembro na noite deste domingo, 15.

As primeiras apresentações do Projeto Seis & Meia em Penedo em 2026 colocaram as banda Gato Negro e Lostalgia no palco do primeiro teatro construído em Alagoas, equipamento fundamental para a realização do evento que acontece em quatro estados da região Nordeste.

Replicando o modelo do projeto criado na década de 1970 que revelou artistas como Belchior e Simone, o investimento em cultura ganhou novo impulso recentemente, a partir de Natal-RN, ampliado para Recife-PE, João Pessoa-PB e em nosso estado, na capital e na Cidade Criativa da Unesco.

Em Penedo, o rock autoral da banda arapiraquense Gato Negro abriu a programação do Projeto Seis & Meia este ano, no território alagoano. Em seguida, a banda maranhense Lostalgia mostrou porque faz sucesso.

O público cantou e dançou as canções do repertório do grupo liderada pelo cantor e guitarrista Alysson Fernandes. Músicas de Reginaldo Rossi, Roberto Carlos, Diana, Fernando Mendes, The Fevers e outras do estilo ‘roque retrô’ brasileiro.

Com shows mensais, as próximas edições do Seis & Meia em Penedo – uma realização da empresa Sue Chamusca Arte e Assessoria em parceria com a Prefeitura de Penedo – reservam artistas do nível de Jane Duboc, Nico Rezende e Alice Caymmi.

Por Secom PMP