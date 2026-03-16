Prefeitura de Penedo e parceiros iniciam atividades da Semana da Água nesta terça, 16

16 de março de 2026
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Arquivo Secom PMP

A Prefeitura de Penedo, por meio das secretarias municipais de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMARH) e de Educação (SEMED), em parceria com o Instituto de Meio Ambiente (IMA Alagoas), CODEVASF, SAAE, UFAL, IFAL e ONG Meros do Brasil preparou uma programação especial para celebrar a Semana da Água 2026.

A abertura acontece nesta terça-feira, 17, a partir das 14h30, no Povoado Tabuleiro dos Negros, na Praça Leôncio Matias, com atividades abertas ao público e estudantes da Escola Municipal Santo Antônio na comunidade quilombola que será contemplada com creche, mais um investimento do prefeito Ronaldo Lopes e do vice Valdinho Monteiro.

Na quarta-feira, 18, as atividades da Semana da Água em Penedo chegam ao Rio São Francisco, com o Barco Escola e a ONG Meros do Brasil, reunindo estudantes da rede pública às 07h30, proporcionando uma vivência direta com o ecossistema fluvial da região.

Ainda na quarta-feira, a programação noturna será voltada para o conhecimento técnico e institucional, com uma palestra realizada pelo SAAE Penedo na Escola Municipal Arlindo Ferreira, às 19 horas, para estudantes da EJA.

Na quinta-feira, 19 de março, a turma da Educação de Jovens e Adultos da Escola Municipal Barão de Penedo será contemplada com a palestra Química é Show, projeto de extensão do IFAL Penedo, atividade que promete desvendar os segredos científicos por trás do tratamento e da qualidade da água de forma lúdica e envolvente.

O encerramento da Semana da Água em Penedo acontecerá na sexta-feira, 20, no Povoado Ponta Mofina, com peixamento no Rio São Francisco e plantio de mudas, ações práticas de recuperação da mata ciliar e a renovação da fauna aquática.

 

Por Secom PMP

16 de março de 2026
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