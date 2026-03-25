Festival de Lentes: aproveite a promoção da Óticas Diniz

Se você está pensando em trocar seus óculos, essa é a hora certa. A Óticas Diniz lançou o Festival de Lentes, com uma oferta simples e vantajosa: na compra de um par de lentes, você ganha outro.

A promoção é válida para lentes monofocais e multifocais, garantindo mais economia para quem precisa de qualidade e conforto no dia a dia.

Ideal para quem quer ter um óculos reserva ou dividir o benefício com alguém da família.

Não perca! Consulte as condições e aproveite enquanto a campanha estiver ativa.

por Redação