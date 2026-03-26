Investimentos da Prefeitura de Penedo asseguram permanência da cidade histórica no Mapa do Turismo Brasileiro

26 de março de 2026
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O município de Penedo segue integrado ao Mapa do Turismo Brasileiro, consolidando sua relevância no cenário turístico nacional e evidenciando o compromisso com o desenvolvimento do setor.

Para permanecer no Mapa, os municípios precisam atender a uma série de critérios técnicos e estruturais que comprovem a organização da atividade turística local. Entre os requisitos, estão a existência de um órgão oficial responsável pela gestão do turismo, pasta criada pelo prefeito Ronaldo Lopes em seu primeiro mandato.

A medida do gestor que investe no potencial do Destino Penedo é ampliada com outras ações práticas, entre elas a previsão de recursos orçamentários e atuação regular de prestadores de serviços devidamente registrados no CADASTUR.

COMTUR

Outro ponto essencial é a manutenção de um Conselho Municipal de Turismo (COMTUR) ativo e participativo, bem como o cumprimento de etapas formais, como a assinatura de termo de compromisso e o preenchimento de informações atualizadas sobre a atividade turística no sistema do Ministério do Turismo.

Também é necessário comprovar a integração do município a uma instância de governança regional, como conselhos, fóruns ou comitês responsáveis pela articulação e gestão do turismo na região.

“Eu semprei acreditei no potencial turístico de Penedo e o nosso governo trabalha para ampliar a geração de emprego e renda por meio desse setor em nossa cidade que, além de seus atrativos históricos e naturais, também está pronta para receber grandes eventos, sejam festas ou o turismo de negócios, sediando congressos, por exemplo. Nós estamos empenhandos para Penedo consolidar, ainda mais, sua posição de relevãncia e esse reconhecimento do Ministério do Turismo comprova que estamos no caminho certo”, destaca Ronaldo Lopes.

A permanência da cidade polo do Baixo São Francisco no Mapa do Turismo é reflexo direto do trabalho contínuo desenvolvido nas gestões de Ronaldo Lopes. As ações estratégicas incluem a promoção do Destino Penedo em importantes feiras de turismo, inclusive em âmbito internacional, ampliando a visibilidade da cidade.

O município também vem se destacando pela inserção em programas relevantes, como o Destinos Turísticos Inteligentes (DTI), desenvolvido pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) em parceria com o Sebrae nacional, além da conquista do selo de Cidade Criativa do Cinema concedido pela UNESCO.

Aliados a esses avanços, fatores como as belezas naturais, o patrimônio histórico e a riqueza cultural fortalecem ainda mais o posicionamento de Penedo como um dos principais destinos turísticos de Alagoas.

Jair Galvão, secretário de Turismo e Economia Criativa, sobre a importância da conquista.

“Permanecer no Mapa do Turismo Brasileiro é fundamental para garantir que Penedo continue avançando com planejamento, organização e acesso a oportunidades. Esse reconhecimento fortalece o nosso destino, amplia a visibilidade da cidade e abre portas para novos investimentos, consolidando Penedo como uma referência no turismo de Alagoas e do Brasil, destacou o secretário.

Ana Beatriz Lima, turismóloga e gerente da SETUREC, ressaltou o impacto da permanência.

“A renovação de Penedo no Mapa do Turismo Brasileiro em 2026 reforça o compromisso do município com o desenvolvimento do setor. Para o nosso destino, integrar-se a esse instrumento do Ministério do Turismo garante bons resultados, mais visibilidade, acesso a futuros investimentos e fortalecimento das políticas públicas voltadas ao turismo. Esse resultado é fruto de um trabalho conjunto e consolida a cidade de Penedo como um forte potencial de destinos turísticos de Alagoas, destacando-se mais uma vez por estar certificada e regular em mais um ano”, disse Ana Beatriz Lima.

 

 

Por Secom e Asssessoria Seturec Penedo

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