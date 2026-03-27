FliPenedo 2026: Prefeitura e ASTEC realizam ação de conscientização com comerciantes

A Prefeitura de Penedo, por meio das secretarias municipais de Turismo e Economia Criativa (SETUREC) e de Desenvolvimento Econômico, Comércio e Indústria (SEDECIN), e em parceria com a Associação dos Empresários e Empreendedores do Turismo e da Economia Criativa de Penedo (ASTEC), realizou uma ação de conscientização junto aos comerciantes do centro da cidade, especialmente os localizados no calçadão do comércio, no Largo de São Gonçalo.

A iniciativa teve como objetivo informar sobre a realização da FliPenedo, Festa Literária de Penedo, que acontecerá entre os dias 08 e 12 de abril, e reforçar a importância da colaboração de todos durante o evento.

A ação foi marcada por visitas presenciais aos estabelecimentos, promovendo um diálogo direto com os lojistas. Durante as conversas, a equipe apresentou o projeto da festa literária, destacando o impacto positivo do evento para o fortalecimento do turismo, da economia local e da valorização cultural e literária do município.

Karlinne Cordeiro, diretora de Economia Criativa da SETUREC, destacou a relevância desse contato inicial com os comerciantes. “Esse momento de diálogo é fundamental para aproximar a gestão dos empreendedores e empresários locais, apresentar a proposta da FliPenedo e construir, juntos, um ambiente acolhedor e preparado para receber moradores, turistas e visitantes. A participação de cada comerciante faz toda a diferença para o sucesso do evento”, afirmou.

Em sua 5ª edição, a FliPenedo promete movimentar o Centro Histórico com uma programação gratuita e diversificada para toda a família, incluindo contação de histórias, feira de artesanato, feira de livros, mesas-redondas, oficinas, palestras, shows musicais, atrações culturais, lançamento de livros e muitas outras atividades.

Por Assessoria Seturec Penedo