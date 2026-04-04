Prefeito Ronaldo Lopes assina empréstimo de R$ 25 milhões para viabilizar obras do PAP

A Prefeitura de Penedo deu mais um passo importante para ampliar os investimentos em infraestrutura, turismo e desenvolvimento urbano do município. Na manhã desta quinta-feira, 2 de abril, às 10h, o prefeito Ronaldo Lopes assinou, na agência do Banco do Brasil em Penedo, o empréstimo no valor de R$ 25 milhões que irá viabilizar um novo conjunto de obras do PAP, Programa Acelera Penedo.

O avanço para a contratação do financiamento também contou com a contribuição institucional da Câmara Municipal de Penedo, que aprovou em sessão a autorização necessária para a realização do empréstimo. A medida foi decisiva para viabilizar a operação de crédito e permitir que o município avance com os investimentos previstos no Programa Acelera Penedo.

Lançado em 2024, o programa foi criado para impulsionar intervenções estruturantes em áreas estratégicas da cidade, com foco na valorização dos espaços públicos, fortalecimento do turismo e geração de renda. Com a assinatura realizada hoje, a gestão municipal avança para executar projetos que irão ampliar ainda mais o potencial econômico e turístico de Penedo.

Entre as obras previstas estão a revitalização da Orla Ribeirinha, a construção da 3ª etapa da orla, a revitalização da Praça 12 de Abri e Píer flutuante no Rio São Francisco, a implantação do Terminal Turístico, a revitalização da Praça de Santa Luzia, a criação de um Conservatório de Música no antigo prédio da AM São Francisco, a revitalização da Rua do Banheiro, que deverá se tornar um dos pontos altos do turismo local, além da revitalização do Pavilhão da Farinha e da reforma total da Feirinha do Barro Duro e do mercado.

O programa também contempla 3,5 quilômetros de asfalto no acesso à APA da Marituba, beneficiando diretamente os povoados da Capela, Marcação e toda a região, facilitando o deslocamento e contribuindo para o desenvolvimento de uma importante área do município.

Durante o ato, o prefeito Ronaldo Lopes destacou a importância do investimento para o presente e o futuro de Penedo. “Hoje assinamos um empréstimo que vai permitir a realização de obras estruturantes capazes de transformar Penedo. São investimentos que vão gerar empregos diretos e indiretos, fortalecer o turismo, movimentar a economia e abrir novas oportunidades para a nossa população. Estamos trabalhando para construir uma cidade cada vez mais preparada para crescer”, afirmou.

Além do prefeito Ronaldo Lopes, participaram do ato Tavares, gerente de Relacionamento Governo do município de Penedo, Douglas, gerente-geral da agência Penedo do Banco do Brasil, Jezrael Aguiar, gerente-geral do Escritório Setor Público Alagoas, e Whellen, superintendente regional Governo do Banco do Brasil, responsável pelo atendimento aos estados da Bahia, Alagoas, Pernambuco e Sergipe.

A assinatura do empréstimo acontece em um cenário de grandes perspectivas para o município. Recentemente, o governador Paulo Dantas afirmou que Penedo será rota estratégica para o Nordeste, em referência às obras da Ponte Dr. Hélio Nogueira Lopes, entre Penedo e Neópolis, e à construção do Aeroporto Freitas Melro, que avançam em ritmo acelerado. Com as novas obras que serão executadas pela Prefeitura com recursos próprios e financiamento estruturado, a expectativa é de que o município fortaleça ainda mais sua posição como destino turístico, polo de desenvolvimento e referência regional.

Fonte: SECOM/PMP