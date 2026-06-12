São João em Penedo 2026: guia dos arraiás valoriza a cultura popular nos bairros penedenses O São João em Penedo ganha ainda mais força em 2026 com a valorização dos arraiás de bairro, das tradições nordestinas e dos fazedores de cultura que mantêm viva uma das maiores expressões populares do município.

São João em Penedo 2026: guia dos arraiás valoriza a cultura popular nos bairros penedenses

A Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude (SEMCLEJ), disponibiliza no Mapa Cultural a programação dos arraiás juninos contemplados pelo Edital de Valorização Junina 2026, que leva o nome de Prêmio Forrozeiro Nilson Sanfoneiro.

A iniciativa integra as ações da gestão Inovação e Crescimento para ampliar o acesso à cultura, incentivar artistas, produtores e grupos locais, além de fortalecer festas comunitárias que movimentam bairros, comunidades e diferentes regiões da cidade durante o ciclo junino.

Com investimento total de R$ 214 mil em fomento cultural, o edital contempla manifestações tradicionais como quadrilhas juninas, bandas de forró e pé de serra, trios, grupos de coco de roda, oficinas e arraiás de bairro, garantindo apoio direto a quem faz a cultura acontecer na prática.

Mais do que uma agenda festiva, o guia dos arraiás mostra como o São João de Penedo é construído com participação popular, memória afetiva, música, dança, comidas típicas e o envolvimento de moradores que transformam ruas, praças e comunidades em espaços de convivência e celebração.

Entre os eventos listados na programação estão o Arraiá do Artesanato, Forró Arte Luar do São Francisco, Arraiá da Vila, Arraiá do Quilombo, Arraiá da Chibatinha, Arraiá Maria Bonita, no Riacho do Pedro, Arraiá do BV, Arraiá da Santa Cruz, São João da CEBS, Arraiá do Nilo Menezes, Arraiá da Rua do Meio, Arraiá da 15, Arraiá da Tradição, BH na Roça 2026, Arraiá do Cidade do Povo, Arraiá do Povo na Coreia, além de outras iniciativas comunitárias que integram o calendário junino.

Confira alguns dos arraiás com datas informadas na programação:

Arraiá do Artesanato, Forró Arte Luar do São Francisco, de 20 de maio a 15 de junho

Arraiá da Vila, de 28 de maio a 30 de junho

Arraiá do Quilombo: Tradição, Ancestralidade e Festa Popular, de 1º a 27 de junho

Arraiá da Chibatinha, de 10 a 20 de junho

Arraiá do Chico, a partir de 13 de junho

Arraiá Maria Bonita, no Riacho do Pedro, em 20 de junho

Arraiá do BV, em 20 de junho

Arraiá da Santa Cruz, em 20 e 21 de junho

São João da CEBS, em 21 de junho

Arraiá do Nilo Menezes, em 23 e 24 de junho

Arraiá do Bairro Raimundinho, em 24 e 25 de junho

Arraiá da Tradição, em 26 de junho

Arraiá da 15, em 27 de junho

Arraiá da Rua do Meio, em 27 de junho

Arraiá do Didi News, em 27 e 28 de junho

BH na Roça 2026, em 4 de julho

Arraiá do Cidade do Povo, em 11 e 12 de julho

Arraiá do Povo na Coreia, em 25 e 26 de julho

A programação completa, com informações atualizadas sobre os eventos, pode ser conferida no Mapa Cultural de Penedo, no endereço https://penedo.al.gov.br/mapacultural/eventos.php

Para a secretária municipal de Cultura, Lazer e Juventude, Teresa Machado, o edital representa um avanço na política de incentivo à cultura popular e no reconhecimento dos produtores culturais que ajudam a preservar a identidade junina do município.

O Prêmio Forrozeiro Nilson Sanfoneiro reforça o compromisso da Prefeitura de Penedo com a descentralização das ações culturais, levando apoio a iniciativas que nascem dentro das comunidades e fazem do São João uma festa viva, participativa e cheia de pertencimento.

Com bandeirinhas, forró, quadrilhas, comidas típicas e muita tradição, Penedo segue celebrando o período junino com uma programação que une lazer, cultura e valorização de quem mantém acesa a chama do São João nordestino.

Fonte: Secom PMP