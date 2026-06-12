Homem é preso com espada suspeito de ameaçar prefeito de União dos Palmares

Um homem de 35 anos foi preso com uma espada na noite de quinta-feira (11), suspeito de ameaçar de morte o prefeito de União dos Palmares, Junior Menezes (MDB), e o irmão dele, Bruno Menezes. O caso é investigado pela Polícia Civil.

O g1 procurou a Prefeitura de União dos Palmares para saber se o município pretende se manifestar sobre o caso, mas não obteve retorno. A reportagem também tenta localizar a defesa do suspeito.

Em contato com um profissional que trabalha no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), o g1 foi informado que o suspeito já teve episódios de surtos anteriormente, mas não foi confirmado se essas crises foram ocasionadas por algum problema de saúde mental.

O comandante da Guarda Municipal, Anderson Cavalcante, informou que o homem foi ao Espaço Jatobá, com uma espada, à procura de Junior Menezes, momentos antes do início da Festa do Milho.

“Ele chegou ao local procurando o prefeito e dizendo que iria matá-lo ou matar o irmão dele. Após as ameaças, o homem deixou o local e a Guarda Municipal foi acionada. Iniciamos as buscas e, cerca de 30 minutos depois, conseguimos localizá-lo na casa dele, no Centro da cidade”, relatou o comandante.

Segundo o guarda municipal, após cerca de 40 minutos de negociação, o suspeito se rendeu e foi encaminhado ao Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) de União dos Palmares. O homem assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por ameaça.

Fonte: G1/AL